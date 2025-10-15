Colapinto vuelve a Austin, con buenos recuerdos: días y horarios

Colapinto

Aquel mismo sábado, en la qualy para la carrera principal, el argentino que en aquella época corría para la escudería británica Williams no pudo redondear una buena actuación y quedó eliminado en la Q1, por lo que iba a largar 17°.

Sin embargo, debido a algunas penalizaciones de otros pilotos, Colapinto terminó comenzando en el decimoquinto lugar.

Ya en la carrera, el argentino tuvo una actuación impresionante, con grandísimos adelantos como el que le hizo al español Fernando Alonso que incluso fue premiado como el mejor del año y incluso una defensa memorable ante el danés Kevin Magnussen para terminar en el décimo lugar.

Esta grandísima performance le permitió a Colapinto sumar su quinto y último punto aquella temporada y así ganarse, además, el respeto de muchos de sus rivales.

Colapinto pudo haber sumado un punto extra por hacer la vuelta rápida en la carrera, pero sobre el final Alpine mandó al francés Esteban Ocon a boxes para montarle neumáticos blandos y de esta manera bajar el tiempo.

Este fin de semana, Colapinto volverá a correr en el Circuito de las Américas, donde intentará sumar sus primeros puntos en una temporada 2025 que, por ahora, no está siendo para nada fácil.

Horarios de la F1 en Estados Unidos:

Viernes:

14:30; FP1

18:30; Sprint Qualy

Sábado:

14:00; Sprint

18:00; Clasificación

Domingo: