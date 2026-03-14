Colapinto largará 12° en el GP de China y se ilusiona con los puntos

En la Q2 el argentino también mantuvo un buen nivel, para girar en 1:33,357, aunque no le alcanzo para meterse en la última tanda clasificatoria al finalizar a solo cinco milésimas del corte.

De todas maneras, el pilarense, que afronta su tercera temporada en la Fórmula 1, largará en el 12° lugar y se ilusiona ante una muy buena posibilidad para volver a sumar puntos.

A su vez, su compañero de equipo en Alpine, el francés Pierre Gasly, volvió a destacarse en la clasificación y comenzará la carrera de este domingo en el séptimo puesto.

En lo que respecta a las primeras posiciones, Antonelli consiguió la pole position gracias a su gran registro de 1:32,064, mientras que su compañero de equipo en Mercedes, George Russell, quedó segundo a 222 milésimas.

La segunda fila estará conformada por los pilotos de Ferrari, el británico Lewis Hamilton y el monegasco Charles Leclerc, quienes finalizaron tercero y cuarto respectivamente.

En la siguiente fila dirán presente los McLaren del australiano Oscar Piastri y el británico Lando Norris, mientras que el top 10 lo completaron el francés Pierre Gasly (Alpine), el neerlandés Max Verstappen (Red Bull), el francés Isack Hadjar (Red Bull) y el británico Oliver Bearman (Haas).

Más temprano se había llevado a cabo la carrera sprint, en la que Russell consiguió quedarse con el triunfo, mientras que Leclerc y Hamilton completaron el podio.

Los otros cinco pilotos que sumaron puntos en esta carrera, que tiene un tercio de extensión con respecto a las normales, fueron Norris, Antonelli, Piastri, el neozelandés Liam Lawson (Racing Bulls) y Bearman.

Colapinto, por su parte, había escalado desde el 16° puesto hasta el 12° tras una gran largada, pero no pudo sostener el ritmo y cruzó la bandera a cuadros en el 14° puesto.