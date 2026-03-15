Colapinto hizo una gran carrera en China y sumó un punto para Alpine

Desde un principio el argentino demostró que estaba más que inspirado, ya que en la largada pasó a dos oponentes y antes del final de la primera vuelta ya estaba sexto pese a haber largado con neumáticos duros.

En las primeras vueltas hubo un safety car, por lo que varios oponentes pararon en boxes y Colapinto escaló hasta la segunda posición, ya que decidió apostar a estirar el cambio de neumáticos.

A partir de allí, el argentino solo fue superado por rivales con mejores autos y neumáticos, mientras que protagonizó una impresionante defensa ante el francés Esteban Ocon (Haas).

Sin embargo, hubo un momento de gran suspenso, debido a que Colapinto paró en boxes en la vuelta 33 y mientras salía fue chocado de manera insólita por Ocon, quien lo quiso superar en un sector donde no tenía espacio.

Por suerte para el argentino, el choque solo se limitó a un trompo, aunque no presentó problemas en su monoplaza y pudo recuperarse de gran manera para terminar escalando hasta la décima posición.

Esta fue la primera vez que Colapinto sumó puntos en la Fórmula 1 desde el Gran Premio de Estados Unidos 2024, que se llevó a cabo en el Circuito de las Américas de la ciudad de Austin.