Cinco partidos abren la última fecha de la fase regular

Lomas, SEC, Valenciano, Banco Hispano, UVT y Concepción tienen asegurada la clasificación. Social tiene un pie adentro por la buena diferencia de gol que consiguió antes del último partido. Así, la pelea quedó mano a mano entre Olimpia y Bancaria. Los Turcos tienen un punto más que el Caballito y una victoria le asegurará el pase.

Los duelo del miércoles, a las 21.30, serán: Médano de Oro vs. Huarpes; Richet vs. Barrio Rivadavia; Sarmiento vs. Caucetera; Estudiantil vs. Colón y Valenciano vs. Media Agua.

La fecha se completará el viernes, también desde las 21.30, con Estudiantil S23 vs. Olimpia; Social vs. SEC; Lomas vs. Hispano; UVT vs. Bancaria y Concepción vs. Aberastain. Unión cumplirá con fecha libre.

Al término de la fecha se conocerán los cruces de cuartos de final del torneo. Los emparejamientos serán 1° vs. 8°; 2° vs. 7°; 3° vs. 6° y 4° vs. 5°.