Centro Cuyo dio la sorpresa y ganó el Interfederativo de Menores

2° Federación de la Provincia de Córdoba

3° Área Metropolitana

Resultados finales equipos damas:

1° Puesto: Área Metropolitana

2° Puesto: Federación de la Provincia de Córdoba

3º Puesto: Federación Regional del Sur

Resultados finales individuales:

Gross Caballeros : 1° Mariano Arraigada (FSL), 2° Valentino Bick (FRGCC).

: 1° Mariano Arraigada (FSL), 2° Valentino Bick (FRGCC). Gross Damas: 1° Clementina Castaño (FRS), 2° Lucila Quiroga (Área Metropolitana)

Golf en Amancay

El torneo comenzó el viernes con el arribo de las delegaciones, el desfile inaugural y la tradicional cena de bienvenida, mientras que las rondas competitivas se disputaron entre sábado y domingo, con 18 hoyos por jornada.

La competencia contó con la presencia del Gobernador de la provincia de San Juan, Marcelo Orrego, acompañado por el Ministro de Turismo, Cultura y Deporte, Guido Romero, y el Secretario de Deporte, Pablo Tabachnik, quienes participaron de la jornada final y de la ceremonia de premiación, destacando la importancia de que San Juan sea sede de eventos deportivos nacionales de esta magnitud.

La competencia concluyó con la entrega de premios y el almuerzo de clausura, donde se celebró el esfuerzo y la dedicación de todos los participantes. Desde la Federación Regional de Golf Centro Cuyo expresaron su orgullo por este logro histórico y destacaron el trabajo conjunto entre jugadores, entrenadores y dirigentes.

RESULTADOS COMPLETOS