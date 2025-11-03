Centro Cuyo dio la sorpresa y ganó el Interfederativo de Menores
La Federación de Cuyo se consagró en la categoría varones en el 34° Campeonato Interfederativo de Menores y Juveniles de Golf que se jugó en Amancay.
El Club Amancay fue escenario del 34° Campeonato Interfederativo de Menores y Juveniles, una de las competencias más destacadas del calendario nacional de la Asociación Argentina de Golf, que reunió del 31 de octubre al 2 de noviembre a los mejores golfistas jóvenes del país.
La gran noticia llegó desde el equipo masculino de la Federación Regional de Golf Centro Cuyo, en la que compitió el sanjuanino Victoriano Bustos, quienes se consagraron campeones por primera vez en la historia del certamen. Un logro histórico que refleja el crecimiento deportivo y el compromiso de una generación que viene impulsando el desarrollo del golf en la región.
El torneo comenzó el viernes con el arribo de las delegaciones, el desfile inaugural y la tradicional cena de bienvenida, mientras que las rondas competitivas se disputaron entre sábado y domingo, con 18 hoyos por jornada.
La competencia contó con la presencia del Gobernador de la provincia de San Juan, Marcelo Orrego, acompañado por el Ministro de Turismo, Cultura y Deporte, Guido Romero, y el Secretario de Deporte, Pablo Tabachnik, quienes participaron de la jornada final y de la ceremonia de premiación, destacando la importancia de que San Juan sea sede de eventos deportivos nacionales de esta magnitud.
La competencia concluyó con la entrega de premios y el almuerzo de clausura, donde se celebró el esfuerzo y la dedicación de todos los participantes. Desde la Federación Regional de Golf Centro Cuyo expresaron su orgullo por este logro histórico y destacaron el trabajo conjunto entre jugadores, entrenadores y dirigentes.