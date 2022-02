Bomba sobre Tevez: aseguran que hay charlas avanzadas con un club

"Un montón", soltó en primera instancia Ruocco tras ser consultado sobre si Tevez recibió ofertas para volver a pisar un campo de juego de forma profesional, para luego continuar explicando el motivo por el cual el Apache rechazó todas ellas: "Han llamado clubes de todos lados, pero lo que pasa es que son clubes que Carlos sabes que no va a ir. Él está buscando una mezcla de lo deportivo con un poco de calidad de vida, básicamente. Entonces, tiene que ser una decisión familiar, en donde tiene que mover a su familia de nuevo que ya está instalada en la Argentina. Pasa por ahí, la decisión no es fácil. Hay que buscar el club que reúna estas condiciones y no es fácil".

No obstante, posteriormente, quien maneja la carrera del oriundo de Fuerte Apache deslizó una verdadera primicia sobre las posibilidades de que Carlitos vuelva a calzarse los botines: "Hay charlas muy avanzadas con un club. Es un club del exterior. Carlos le va a dar un cierre a su carrera como se merece. Si se cierran estás dos cosas que te dije -lo deportivo y la calidad de vida- se puede llegar a que Carlos lo revise un poco en su cabeza, lo charle con su familia y tal vez pueda tener una chance de jugar algunos meses más".

Asimismo, Ruocco contó cuales son algunos de los requisitos que impone Tevez para vovler a vestir otros colores que no sean los del club de sus amores: "Una de las condiciones que Carlos pone es no enfrentar a Boca, no competir con Boca de ninguna manera y en ninguna de las competiciones que pueda llegar a haber", para más tarde revelar: "El DC United es uno de los clubes que podría ser".