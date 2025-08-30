"
Portugal

Nicolás Tivani se impuso en la primera etapa del GP de Portugal

El ciclista sanjuanino Nicolás Tivani continúa demostrando su nivel en Europa. Este sábado, se llevó la victoria en la primera etapa del GP Jornal de Noticias en Portugal, un evento tradicional del ciclismo lusitano.

El ciclista de Pocito, quien recientemente brilló en la Vuelta a Portugal al ganar dos etapas, inició su participación en esta competencia con una victoria impresionante. En un final de etapa electrizante, Tivani se impuso en un sprint masivo, lo que le permitió tomar el liderazgo de la clasificación general.

La jornada de 133 kilómetros fue marcada por una fuga de 31 ciclistas, pero el grupo se mantuvo unido hasta los últimos metros, donde Tivani mostró su capacidad de definición y superó a sus rivales en el embalaje final. Francisco Campos y Miguel Salgueiro, del AP Hotels Tavira, completaron el podio en segundo y tercer lugar, respectivamente.

Con esta victoria, el sanjuanino demuestra que sigue en excelente forma y mantiene la consistencia que lo ha caracterizado en el ciclismo europeo. El GP Jornal de Noticias, que se extiende hasta el 7 de septiembre, promete ser otro escenario donde Tivani dará pelea por el podio.

