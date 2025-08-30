Nicolás Tivani se impuso en la primera etapa del GP de Portugal

La jornada de 133 kilómetros fue marcada por una fuga de 31 ciclistas, pero el grupo se mantuvo unido hasta los últimos metros, donde Tivani mostró su capacidad de definición y superó a sus rivales en el embalaje final. Francisco Campos y Miguel Salgueiro, del AP Hotels Tavira, completaron el podio en segundo y tercer lugar, respectivamente.

Con esta victoria, el sanjuanino demuestra que sigue en excelente forma y mantiene la consistencia que lo ha caracterizado en el ciclismo europeo. El GP Jornal de Noticias, que se extiende hasta el 7 de septiembre, promete ser otro escenario donde Tivani dará pelea por el podio.