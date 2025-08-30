El ciclista de Pocito, quien recientemente brilló en la Vuelta a Portugal al ganar dos etapas, inició su participación en esta competencia con una victoria impresionante. En un final de etapa electrizante, Tivani se impuso en un sprint masivo, lo que le permitió tomar el liderazgo de la clasificación general.
Nicolás Tivani se impuso en la primera etapa del GP de Portugal
El ciclista sanjuanino Nicolás Tivani continúa demostrando su nivel en Europa. Este sábado, se llevó la victoria en la primera etapa del GP Jornal de Noticias en Portugal, un evento tradicional del ciclismo lusitano.