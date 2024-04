¿Boca trae un refuerzo tras la lesión de Blondel?

El problema principal que explica en parte el porqué de esta decisión tiene que ver con que, de traer a alguien, dicho futbolista no va a poder ser utilizado para la fase de grupos de la Copa Sudamericana dado que Boca ya envió la lista de buena fe y no puede reemplazar a Blondel, quien ya había sido incluido antes de lesionarse. Es decir, solo podría jugar en el torneo local y la Copa Argentina. Así la cosas, luego de meditarlo largo y tendido, Martínez decidió que no será necesario buscar un reemplazante para Blondel.

La opciones de Boca en el lateral derecho tras la lesión de Blondel

El entrenador apenas cuenta con solo un jugador con rodaje en Primera y de lateral derecho como su posición natural: Luis Advíncula. El otro en el puesto es Dylan Gorosito, que jugó el Mundial Sub 17 con la Selección Argentina y fue incluido en la lista de la Copa Sudamericana, pero que todavía no debutó.

En tanto, Lautaro Di Lollo (como lo hará mañana en el debut en la Sudamericana) y Aaron Anselmino aparecen como alternativas ya que, más allá de que su puesto natural es el de defensor central, en el cuerpo técnico les ven condiciones para ocupar ese lugar por su buen pie y velocidad, además de su fuerte en la marca. En la misma línea también se puede mencionar a Nicolás Figal, pero con el asterisco de que todavía de recupera de un esguince de rodilla y recién podría volver para la visita a Newell´s del fin de semana.