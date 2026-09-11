Boca madrugó y le gana 2-0 a Central Córdoba en La Bombonera

El GOL de ÁNGEL ROMERO para el 1-0 de #BOCA a Central Córdoba.



Es su segundo gol en el club, el anterior el 9 de mayo vs Huracán.pic.twitter.com/TE42CehESD — Boca Juniors - La12Tuittera (@la12tuittera) September 12, 2026

El equipo de la Ribera llega a este encuentro luego de la muy valiosa victoria por 1 a 0 conseguida sobre San Pablo de Brasil el último martes, en la ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana.

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Con la mirada puesta en el encuentro de vuelta, Rodolfo Arruabarrena alinearía una formación absolutamente alternativa con el objetivo de darle descanso a los que suelen ser titulares.