Boca madrugó y le gana 2-0 a Central Córdoba en La Bombonera

De todas maneras, Boca no se puede confiar en el Torneo Clausura, ya que ocupa el octavo puesto en la Zona A con 11 puntos y un resultado adverso lo dejaría fuera de los puestos de clasificación a los playoffs.
Central Córdoba, por su parte, tuvo un muy flojo inicio de campaña en este certamen, en el que solo sumó 7 puntos y está decimocuartos en la Zona A. En la última fecha, el equipo dirigido por Sebastián Domínguez cayó 1 a 0 como local ante Independiente.
Probables formaciones:
Boca: Leandro Brey; Dylan Gorosito, Nicolás Figal, Marco Pellegrino, Matías Satas; Tomás Belmonte, Williams Alarcón, Carlos Palacios; Ángel Romero, Enner Valencia, Sebastián Villa. DT: Rodolfo Arruabarrena.
Central Córdoba: Alan Aguerre; Darío Cáceres, Facundo Mansilla, Alejandro Maciel, Santiago Moyano; Lucas González, Matías Vera; Diego Barrera, Marco Iacobellis, Fernando Martínez; Ezequiel Naya. DT: Sebastián Domínguez.