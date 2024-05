Boca: fuerte definición de Cavani sobre el VAR tras el gol que le anularon

Sin embargo, aclaró que las declaraciones no tienen que ver con el tanto que se le anuló el sábado contra los dirigidos por Walter Ribonetto: "No tenemos las herramientas de tecnología como para tomar ciertas medidas. No es por lo del gol, siempre que me han preguntado digo que yo prefiero el fútbol sin VAR”.

“A la gente no le das certezas de la decisión que estás tomando. Lo que se ha visto son imágenes que no son claras. Y eso despierta quilombo, que no es lindo en el fútbol. El fútbol tiene que ser esencia pura, pasión, equivocación y picardía", expresó el goleador del Xeneize haciendo referencia a los valores que según él, se pierden con el uso de la tecnología en el fútbol.

"Entonces después te pones a pensar cómo puede ser que unos árbitros lo tomen con un criterio, y otros, con otro. Las reglas son parejas para todos los futbolistas, pero por qué cuando hay una mano, un árbitro lo interpreta de una manera y otro de otra. En vez de traer una solución, han traído una herramienta que está dañando al fútbol”, cerró Cavani, quien concluyó que prefiere que los árbitros se equivoquen a que se utilice en demasía la herramienta del video.