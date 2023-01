Boca, el defensor del título, comenzó la Liga con una victoria

El conjunto que dirige Hugo Ibarra mostró las mismas características que el año pasado: no encuentra aún una línea de juego y depende de los espasmos de lucidez de sus individualidades. En este caso se encendieron dos de los que pueden desequilibrar y ganó Boca.

El arquero Sergio ‘Chiquito’ Romero, exguardavallas del seleccionado argentino, tuvo también su estreno por los puntos con la camiseta xeneize. El exvalor de Racing Club, sin embargo, se fue con un ligero dolor en una de sus rodillas, lo que genera una nueva mueca de preocupación como ocurrió a lo largo del semestre último.

Boca se enfrentó a un rival que trató de jugarle de igual a igual y recién desniveló en una contra que agarró mal parado al elenco visitante.

A los 24m. de la etapa final, un pelotazo largo encontró en el medio de la cancha a Orsini que habilito de cabeza a Villa, quien solo (con espacios es cosa seria el colombiano) se fue hasta el fondo, mandó el centro atrás que encontró en sentido contrario a la pelota a los dos defensores visitantes y Oscar Romero, con un derechazo cruzado, dejó sin asunto al arquero Marchiori para poner el 1-0

Los primeros veinte minutos del partido, sin ser de un buen nivel, fueron entretenidos con situaciones en ambos arcos. Luego el desarrollo ingresó en un cono de sombras en el que los dos conjuntos se prestaron la pelota

Al minuto del pleito, el equipo local tuvo su primera chance, la más clara, en un tiro libre desde fuera del área que ejecutó el paraguayo Oscar Romero. La pelota, tras rozar en un jugador visitante, pegó en el travesaño del arquero del club tucumano.

Parecía que esa jugada iba a incentivar a los locales, apoyados como siempre por una multitud, que con sus gritos trataban de empujar al rival.

Sin embargo, los dirigidos por Lucas Pusineri, con otros nombres pero con un estilo parecido al equipo que realizo gran campaña en el torneo pasado, se erigieron en protagonistas.

A los 9m., luego de un centro de Pereyra en el que salió mal a cortar Sergio Romero y después de un rebote la recogió Estigarribia que remató y Figal la sacó sobre la la línea,

Boca llegó de nuevo a los 11m., con otro tiro libre que esta vez ejecutó Villa y pudo despejar el guardavallas mendocino Marchiori,

Los locales volvieron a tener problemas en el traslado del balón y Atlético Tucumán se hizo fuerte en el medio, donde Acosta y Tesuri le ganaban la pulseada a Varela y Ramírez,

Boca era solamente alguna jugada individual de Oscar Romero y los arranques de "Pol" Fernández, más impulsivos que efectivos.

En la parte final, los locales parecieron más decididos y con más ganas que ideas. Por eso empezaron a dominar el juego.

Sin embargo, a los 12m., un error de Sandez le dejó la pelota a Coronel que habilitó a Estigarribia, quien solo frente a "Chiquito" Romero le pateó fuerte y el arquero se redimió del error del primer tiempo, y la tapó con sus piernas recibiendo la primera ovación de la parcialidad xeneize.

En el final, Orihuela cabeceó en soledad afuera, en la última que tuvo Atlético como para no irse con las manos vacías.

Después vino el festejo y la suma de tres puntos más para los locales. Otra vez la efectividad resultó la mayor virtud ante la falta de una línea de juego

Boca en la próxima fecha, jugará de local nuevamente ante Central Córdoba de Santiago del Estero el próximo domingo a las 19.15, mientras que Atlético Tucumán recibirá a Talleres de Córdoba ese mismo día, pero desde las 21.30.

Síntesis

Boca Juniors: Sergio Romero; Luis Advíncula, Jorge Figal, Bruno Valdez y Agustín Sandez; Guillermo Fernández, Alan Varela y Juan Ramírez; Oscar Romero; Nicolás Orsini y Sebastián Villa. DT: Hugo Ibarra.

Atlético Tucumán: Tomás Marchiori; Hernán De la Fuente, Yonathan Cabral, Bruno Bianchi y Matías Orihuela; Renzo Tesuri, Guillermo Acosta, Francisco Di Franco y Joaquín Pereyra; Mateo Coronel y Marcelo Estigarribia. DT: Lucas Pusineri.

Gol en el segundo tiempo: 24m. Oscar Romero (BJ)

Cambios en el segundo tiempo: 26m. Ezequiel Fernández por Guillermo Fernández y Luca Langoni por Ramírez (BJ); 27m. Adrián Sánchez por Tesuri, Cristian Menéndez por Estigarribia y Ramiro Ruiz Rodríguez por Coronel (AT); 35m. Marcelo González por De la Fuente (AT); 39m. Cristian Medina por O. Romero y Exequiel Zeballos por Villa (BJ); 45m. Kevin Isa Luna por Di Franco (AT)

Amonestados: Pereyra, Estigarribia, Marchiori, Di Franco (AT) Figal (BJ)

Cancha: Boca Juniors. Arbitro: Jorge Baliño.