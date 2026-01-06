Barcelona y Athletic de Bilbao abrirán la Supercopa de España

El equipo catalán viene de imponerse 2-0 en el derbi ante Espanyol y buscará trasladar ese dominio al plano internacional. Si bien la vuelta de Ronald Araújo a la convocatoria genera expectativa, todo indica que no será titular, mientras que el peso ofensivo recaerá en Lamine Yamal, Raphinha y Robert Lewandowski.

Athletic Club, en cambio, llega con un presente más irregular. El equipo de Ernesto Valverde igualó 1-1 ante Osasuna en su último compromiso por LaLiga y se ubica en la octava posición.

A pesar de ello, los vascos confían en dar el golpe y frustrar la lógica que anticipa una final entre los gigantes. Las esperanzas estarán puestas en Iñaki y Nico Williams, junto a Oihan Sancet, quienes buscarán explotar cualquier desajuste del rival para inclinar la balanza.

El último antecedente entre ambos fue el 22 de noviembre de 2025, por LaLiga, con una contundente victoria del Barcelona por 4-0 en el Camp Nou, con goles de Ferran Torres (2), Fermín López y Lewandowski.

El ganador se enfrentará al vencedor de la otra semifinal que disputarán Real Madrid y Atlético de Madrid el próximo jueves.