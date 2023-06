Social, escolta de UVT, perdió como visitante de Bancaria y no pudo saltar a la cima de las posiciones. Fue triunfo 3 a 0 para el Caballito con goles de Santiago Díaz, Nicolás Gómez y Nicolás Postigo.

Los otros resultados del jueves fueron: Lomas 9 – Estudiantil 5; Hispano 5 – Valenciano 7; Concepción 3 – SEC 2 y Caucetera 2 – Richet 4.

La fecha se completará el viernes a las 21.30 con Barrio Rivadavia vs. Aberastain; Colón vs. Bancaria Sub 23; Unión vs. Trinidad; Olimpia vs. Huarpes y Sarmiento vs. Estudiantil Sub 23.