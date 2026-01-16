Báez irá por su octavo título en la final de Auckland

En la segunda manga se le complicaron más las cosas, ya que sufrió bastante la falta de eficacia cada vez que tenía una oportunidad de quiebre (aprovechó solo 2 de 13), pero esto no le impidió quedarse con la victoria ya que Giron le rompió el servicio en solo una oportunidad.

Desde que comenzó la temporada, Báez viene demostrando un nivel altísimo, plantándose de igual a igual con cada oponente desde el fondo de la cancha y aprovechando muy bien las variantes que posee su juego.

Es así como ya acumula siete triunfos consecutivos en este 2026, en una seguidilla que comenzó en la United Cup la semana pasada y que continuó estos días en Auckland.

Este viernes por la noche, Báez irá en busca de su octavo título como profesional, luego de los conseguidos en Estoril 2022, Córdoba, Kitzbühel y Winston-Salem en 2023, Río y Santiago 2024 y nuevamente Río el año pasado.

Gracias a esta muy buena participación en tierras neozelandesas, Báez ya se aseguró subir hasta el puesto 36 del ranking, mientras que en caso de consagrarse escalará una posición más.

La final del ATP 250 de Auckland entre Báez y Mensik está programada para las 10 de la noche de este viernes (hora de Argentina)