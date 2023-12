Atlético Nacional sondeó a Armani para que vuelva

"Atlético Nacional es todo. Fue el equipo que creyó en mí, que confió, que me vio crecer como futbolista y persona. Solo tengo palabras de agradecimiento. Me quiero retirar ahí. En mi despedida me comprometí con el hincha; lo prometido es deuda", expresó el golero en diálogo con Rincón Del Deporte años atrás.

De esta manera, para tranquilidad de los hinchas del Millonario, el Pulpo continuará parándose bajo los tres palos de Núñez en 2024 con el valor agregado de que ahora lo hará como el primer capitán del equipo ante la salida de Enzo Pérez.