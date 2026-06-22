La Selección Argentina volvió a recibir un respaldo masivo de sus hinchas en el Mundial 2026. Minutos antes del encuentro ante Austria por la segunda fecha del Grupo J, el estadio de Dallas se tiñó de celeste y blanco en una de las postales más emocionantes de la jornada.
Así se vivió el himno argentino en Dallas previo al duelo ante Austria
Miles de argentinos hicieron sentir su pasión en el estadio de Dallas. El emocionante momento del himno quedó registrado por Mario Fernández, enviado especial de Canal 8 y sanjuan8.com en Estados Unidos.