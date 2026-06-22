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Así se vivió el himno argentino en Dallas previo al duelo ante Austria

Miles de argentinos hicieron sentir su pasión en el estadio de Dallas. El emocionante momento del himno quedó registrado por Mario Fernández, enviado especial de Canal 8 y sanjuan8.com en Estados Unidos.

La Selección Argentina volvió a recibir un respaldo masivo de sus hinchas en el Mundial 2026. Minutos antes del encuentro ante Austria por la segunda fecha del Grupo J, el estadio de Dallas se tiñó de celeste y blanco en una de las postales más emocionantes de la jornada.

Con banderas, camisetas y un clima de fiesta, miles de fanáticos acompañaron la salida del equipo de Lionel Scaloni y protagonizaron un conmovedor momento durante la entonación del Himno Nacional Argentino.

Las imágenes captadas por Mario Fernández, enviado especial de Canal 8 y sanjuan8.com en Estados Unidos, muestran la intensidad con la que los hinchas viven cada partido de la Albiceleste, en un escenario donde el apoyo argentino volvió a hacerse sentir con fuerza.

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Mirá los videos y reviví uno de los momentos más emotivos de la previa del partido entre Argentina y Austria.

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