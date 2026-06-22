Así se vivió el himno argentino en Dallas previo al duelo ante Austria

Con banderas, camisetas y un clima de fiesta, miles de fanáticos acompañaron la salida del equipo de Lionel Scaloni y protagonizaron un conmovedor momento durante la entonación del Himno Nacional Argentino.

Las imágenes captadas por Mario Fernández, enviado especial de Canal 8 y sanjuan8.com en Estados Unidos, muestran la intensidad con la que los hinchas viven cada partido de la Albiceleste, en un escenario donde el apoyo argentino volvió a hacerse sentir con fuerza.