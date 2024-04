Argentinos Juniors, primer semifinalista de la Copa de la Liga

El arranque del complemento tuvo la misma tónica y antes de los 10 volvió a llegar con claridad el Bicho, esta vez obligando a una gran reacción del uruguayo Fiermarín: otra vez se impuso Galván a la salida de un tiro de esquina y su cabezazo picó muy cerca del arquero, que metió un manotazo para sostener el cero en su arco. Minutos después, Fiermarín volvió a aparecer de manera providencial con una doble atajada. Primero, ante un remate cruzado de afuera del área de Oroz, y en el rebote, para bloquearle el mano a mano a Gastón Verón, que desperdició una chance inmejorable para igualarlo.

Defensa tuvo alguna chance para liquidarlo con el ingresado Palavecino, primero, que terminó con un remate de zurda una buena jugada colectiva, y minutos después con una incursión ofensiva de Bogarín, que entró al área y sacó un zurdazo que el Ruso Rodríguez mandó al córner. Y de tanto ir el Bicho y no poder liquidarlo el Halcón, a cinco del final llegó el empate: fue mediante un remate de afuera del área de Alan Rodríguez, que se desvió en Ramos Mingo y le cambió completamente la trayectoria a la pelota, que se metió mansamente por el medio del arco cuando Fiermarín se volcaba hacia la izquierda.

En los minutos finales, los dos lo buscaron -con un Argentinos mejor plantado como para ganarlo- pero no hubo más lugar para goles y el partido terminó con un 1-1 que mandó la definición a penales. Aguilera abrió la serie para Defensa y no falló con un remate al medio, Oroz puso el 1-1 con un zurdazo cruzado y alto. El Ruso Rodríguez le adivinó el segundo a Burgos: se quedó en el medio y lo atajó, pero Moyano perdió la chance de la ventaja tirándola por arriba del travesaño. Defensa volvió a errar por el remate al travesaño de Godoy e increíblemente Gondou remató al mismo lugar casi, y el travesaño volvió a ser protagonista para mantener el 1-1. El maleficio siguió en la cuarta tanda: Soto remató a la izquierda y lo tapó el Ruso. Gastón Verón cortó la racha y adelantó a Argentinos. Kevin López, obligado, no falló en el quinto del Halcón y fue Montiel para ganarlo pero Fiermarín se lo tapó. Aaron Molinas fue a patear el sexto y otra vez le dio al travesaño: para Argentinos la agarró el Ruso y fue el arquero, pateando, quien le dio la clasificación a los de Pablo Guede.

Resumen de la victoria por penales de Argentinos Juniors sobre Defensa y Justicia