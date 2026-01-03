La Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) anunció que entre el 8 y el 9 de enero se llevará a cabo en Punta del Este un evento abierto al público que incluirá un partido de leyendas entre Uruguay y Argentina, impulsado en conjunto con la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).
Argentina y Uruguay vuelven a verse las caras en un clásico de leyendas
El encuentro principal se disputará el viernes 9 de enero desde las 19 horas en la Playa Deportiva de la Parada 9 de la Playa Mansa, y tendrá acceso libre para el público.