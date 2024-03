Argentina Sub 23 vs. México: horario y formaciones

Los convocados de Argentina Sub 23 para los amistosos con México

Arqueros: Facundo Sanguinetti (Banfield) y Fabricio Iacovich (Estudiantes);

Defensores: Joaquín García (Vélez), Gonzalo Luján (San Lorenzo), Ian Glavinovich (Newell’s), Aaron Quirós (Banfield), Marco Pellegrino (Salernitana, Italia) y Román Vega (Argentinos Juniors);

Mediocampistas: Federico Redondo (Inter Miami, Estados Unidos), Juan Sforza (Vasco da Gama, Brasil), Alan Varela (Porto, Portugal), Cristian Medina (Boca Juniors), Thiago Almada (Atlanta United, Estados Unidos), Claudio Echeverri (River Plate), Matías Soulé (Frosinone, Italia) y Nicolás Paz (Real Madrid, España);

Delanteros: Luciano Gondou (Argentinos Juniors), Santiago Castro (Bologna, Italia), Pablo Solari (River Plate), Lucas Beltrán (Fiorentina, Italia) y Juan Nardoni (Racing).

La probable formación de la Selección Argentina Sub 23 vs. México, por un amistoso

Aún el entrenador no definió la posible formación que jugará el partido, se prevé que en las próximas horas defina el armado. DT: Javier Mascherano.

El posible once de México vs. Selección Argentina Sub 23, por un amistoso

Aún el entrenador no definió la posible formación que jugará el partido, se prevé que en las próximas horas defina el armado. DT: Ricardo Cadena.

Selección Argentina Sub 23 vs. México, por un amistoso: dónde ver en vivo y datos

Hora: 23

TV: DSports - 610 (Argentina), ViX (México)

Estadio: Cuahtémoc, Puebla

El historial entre Argentina Sub 23 y México

En la categoría Sub 23, Argentina y México se enfrentaron cuatro veces en torneos oficiales, todos en Juegos Panamericanos, con un saldo de dos triunfos para la Albiceleste, un empate y una victoria para el Tricolor.

El último antecedente entre ambas Selecciones Sub 23 es del 21 de mazo de 2024, cuando se enfrentaron en el primero de dos partidos de preparación celebrados también en México y Argentina ganó por 4-2, en la previa a la participación argentina en los JJOO de París 2024.