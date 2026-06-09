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Argentina le gana 1-0 a Islandia con gol del Colo Barco

El ex jugador de Boca capturó un rebote en el borde del área luego de un tiro libre desde la derecha y una sucesión de rebotes, y pateó de primera al palo derecho de Elías Rafn Ólafsson. El amistoso podrá seguirse en vivo a través de Canal 8.

La Selección argentina disputa este martes su último amistoso de preparación antes del inicio del Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026. El equipo dirigido por Lionel Scaloni enfrenta a Islandia en el Jordan-Hare Stadium de Auburn, Alabama.

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El encuentro representa una prueba clave para el cuerpo técnico, que continúa evaluando alternativas de cara a la conformación definitiva del plantel mundialista. Entre las principales incógnitas aparece el reemplazante del lesionado Leonardo Balerdi, una de las decisiones que Scaloni deberá resolver antes del cierre de la lista.

La Albiceleste llega a este compromiso luego de vencer a Honduras por 2 a 0 en su anterior presentación y busca sumar minutos de competencia para ajustar los últimos detalles futbolísticos antes del debut mundialista.

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El amistoso podrá seguirse en vivo a través de Canal 8.

En la previa del partido, las condiciones climáticas generaron preocupación debido a un intenso temporal que afectó la zona, con abundante lluvia y actividad eléctrica. Sin embargo, el encuentro se mantiene programado para disputarse con normalidad.

Las formaciones

Argentina: Gerónimo Rulli; Agustín Giay, Nicolás Otamendi, Lisandro Martínez, Facundo Medina; Giuliano Simeone, Exequiel Palacios, Valentín Barco; Giovani Lo Celso, Nico Paz y José López. DT: Lionel Scaloni.

Islandia: Hákon Valdimarsson; Logi Tomasson, Hordur Magnússon, Daniel Grétarsson, Stefán Thordarson, Dagur Thórhallsson; Kristian Hlynsson, Andri Baldursson, Gísli Thórdarson, Mikael Ellertsson; Brynjólfur Willumsson. DT: Arnar Gunnlaugsson.

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