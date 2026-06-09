Argentina le gana 1-0 a Islandia con gol del Colo Barco

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A los 8' del primer tiempo, Valentín Barco anotó el 1-0 de #Argentina ante #Islandia en el Jordan Hare Stadium. pic.twitter.com/86dnE8TlUT — TyC Sports (@TyCSports) June 10, 2026

El encuentro representa una prueba clave para el cuerpo técnico, que continúa evaluando alternativas de cara a la conformación definitiva del plantel mundialista. Entre las principales incógnitas aparece el reemplazante del lesionado Leonardo Balerdi, una de las decisiones que Scaloni deberá resolver antes del cierre de la lista.

La Albiceleste llega a este compromiso luego de vencer a Honduras por 2 a 0 en su anterior presentación y busca sumar minutos de competencia para ajustar los últimos detalles futbolísticos antes del debut mundialista.