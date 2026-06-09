La Selección argentina disputa este martes su último amistoso de preparación antes del inicio del Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026. El equipo dirigido por Lionel Scaloni enfrenta a Islandia en el Jordan-Hare Stadium de Auburn, Alabama.
Argentina le gana 1-0 a Islandia con gol del Colo Barco
El ex jugador de Boca capturó un rebote en el borde del área luego de un tiro libre desde la derecha y una sucesión de rebotes, y pateó de primera al palo derecho de Elías Rafn Ólafsson. El amistoso podrá seguirse en vivo a través de Canal 8.