Argentina goleó 7-0 a Burkina Faso y los pibes aprovecharon su noche

La diferencia se hizo evidente desde el comienzo: Argentina manejó la pelota, encontró espacios y convirtió buena parte de las situaciones que generó.

El partido comenzó a definirse rápidamente.

¡ARGENTINA ABRIÓ EL MARCADOR!



A los 4', Lautaro Martínez puso el 1-0 ante Burkina Faso. pic.twitter.com/sjkEJ7Y5B0 — TyC Sports (@TyCSports) October 4, 2026

A los 2 minutos, Giay fue derribado dentro del área y Argentina tuvo un penal. Lautaro Martínez ejecutó, Razak Guira respondió en primera instancia, pero el delantero tomó el rebote y marcó el 1-0.

¡ARGENTINA AMPLIÓ LA VENTAJA!



A los 8', Diallo convirtió en su propio arco y ahora Burkina Faso cae 0-2 en el Monumental. pic.twitter.com/zf3U41nDaR — TyC Sports (@TyCSports) October 4, 2026

A los 8 minutos llegó el segundo, luego de una acción ofensiva argentina que terminó con Moumoune Diallo convirtiendo en contra.

¡GOLEA LA SELECCIÓN!



A los 12', Prestianni puso el 3-0 ante Burkina Faso. pic.twitter.com/n3PWa4K2Zx — TyC Sports (@TyCSports) October 4, 2026

Con la ventaja, la Selección continuó manejando el partido y amplió la diferencia a los 12 minutos mediante Gianluca Prestianni, quien recibió la asistencia de Lautaro y convirtió su primer gol con la Selección Mayor.

¡ASÍ FUE EL CUARTO DE ARGENTINA!



A los 35', Nico Paz puso el 4-0 ante Burkina Faso. Al minuto, Julián estampó el quinto. pic.twitter.com/CkrTXT15yW — TyC Sports (@TyCSports) October 4, 2026

El cuarto llegó cerca de la media hora, en plena seguidilla de ataques albicelestes al área contraria.

Nico Paz recibió una asistencia de Mac Allister, quedó frente al arquero y, después de un primer intento bloqueado, logró definir para poner el 4-0.

¡LLEGÓ EL GOL DE LA ARAÑA!



Julián Álvarez marcó el 5-0 de la Selección Argentina sobre Burkina Faso en el Monumental. pic.twitter.com/5bcGWPwSPz — TyC Sports (@TyCSports) October 4, 2026

Dos minutos después, Julián Álvarez aprovechó una gran combinación colectiva y marcó el quinto.

La diferencia pudo haber sido todavía mayor durante esa primera etapa. Guira tuvo varias intervenciones importantes, entre ellas un cabezazo de Julián y una situación clara de Lautaro.

El arquero burkinés terminó siendo uno de los pocos protagonistas del visitante, pese a haber recibido siete goles. Voló, despejó y achicó.

Scaloni aprovechó el complemento para probar nombres y para afianzar aún más el plantel de los "veteranos". Una muestra fue la de la dupla atacante. Si, pueden jugar juntos.

Con el partido prácticamente definido, el entrenador argentino modificó buena parte del equipo.

Para el segundo tiempo ingresaron Matías Soulé, Leonel Flores, Tomás Palacios, Franco Mastantuono y Leonardo Balerdi, en una clara muestra de que la goleada también era una oportunidad para seguir observando alternativas.

¡DEBUT GOLEADOR PARA MASTANTUONO EN ARGENTINA!



El oriundo de Azul se anotó en la goleada ante Burkina Faso en el Monumental con el 6-0 para la Albiceleste tras una gran jugada de la Scaloneta. pic.twitter.com/unhCcDNRPU — TyC Sports (@TyCSports) October 4, 2026

A los 12 minutos del complemento llegó el sexto.

Lautaro asistió a Franco Mastantuono, que quedó mano a mano y definió para ampliar todavía más la diferencia. Luego, a los pocos minutos intentó un gol olímpico que por poquito no termino con grito de gol.

El segundo tiempo tuvo, además, el ingreso de Santiago Castro, la joven promesa que fue recientemente comprado por la Roma, quien tuvo varias oportunidades para marcar en su debut.

El delantero contó con una primera situación que fue resuelta por Guira y, sobre el cierre, sacó un potente derechazo que terminó impactando en el travesaño.

Argentina mantuvo el control hasta el final. También hubo tiempo para el ingreso de Gerónimo Rulli por Emiliano Martínez y para nuevas oportunidades de Mastantuono, Barco, Mac Allister y Nico González.

¡EL SÉPTIMO DE ARGENTINA EN EL MONUMENTAL!Centro del Colo Barco y definición de Giuliano Simeone para cerrar la paliza ante Burkina Faso. https://t.co/gwbDmwmn4o — TyC Sports (@TyCSports) October 4, 2026

El séptimo llegó en tiempo de descuento. Giuliano Simeone, apareció de cabeza después de un centro preciso del Colo Barco para establecer el 7-0 definitivo.

Más allá del resultado, la goleada dejó dos lecturas claras. Por un lado, Argentina aprovechó la diferencia de nivel para resolver rápidamente un partido que prácticamente no tuvo equivalencias.

Por otro, Scaloni volvió a utilizar el amistoso como espacio de evaluación, especialmente con futbolistas jóvenes que buscan consolidarse en el ciclo.

Prestianni convirtió por primera vez con la Mayor, Mastantuono volvió a tener protagonismo, Nico Paz y Julián Álvarez marcaron y Santiago Castro, aunque no pudo convertir, tuvo dos ocasiones muy claras y un remate en el travesaño.

La Selección cerró así una noche sin sobresaltos y con siete goles en el Monumental. Ahora, el foco cambia por completo.

El próximo encuentro tendrá un significado diferente, porque será el partido de despedida de Lionel Messi con la camiseta argentina, en el cierre de una etapa histórica y con una nueva generación que empieza a ganar espacio dentro del equipo.