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"Tiene dos caras": el gatito de Rivadavia que sorprendió a todos

El animal nació esta semana en el barrio Conjunto 5 y un video comenzó a circular por redes sociales. Las imágenes muestran una llamativa característica facial que podría estar relacionada con una anomalía congénita extremadamente poco frecuente.

Un pequeño gatito nacido esta semana en Rivadavia se convirtió en protagonista de un video que comenzó a circular por distintos grupos de redes sociales de San Juan.

El animal, todavía cachorro, aparece sostenido por una persona mientras se observa una particularidad en su rostro. Las imágenes generaron sorpresa entre quienes las recibieron y rápidamente aparecieron preguntas sobre qué puede explicar una característica semejante en un animal recién nacido.

Por ahora, no existe un diagnóstico veterinario confirmado sobre el caso, por lo que la condición del gatito no puede determinarse solamente a partir del video.

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Una de las posibilidades que podría explicar una apariencia como la que se observa en las imágenes es la diprosopia, también conocida como duplicación craneofacial.

Se trata de una anomalía congénita extremadamente poco frecuente que ocurre durante el desarrollo embrionario y que puede provocar distintos grados de duplicación de estructuras de la cara.

La alteración no necesariamente implica que un animal tenga dos rostros completamente formados. Puede involucrar solamente algunas estructuras, como la nariz, la boca o los ojos, y presentarse con diferentes niveles de desarrollo.

Existen antecedentes científicos de gatos nacidos con distintos grados de duplicación facial, aunque cada caso puede tener características y evolución diferentes.

En el caso del gatito de Rivadavia, el principal interrogante es determinar si la particularidad que se observa está limitada al rostro o si existen otras alteraciones asociadas. Para conocerlo sería necesario realizar un examen veterinario completo y, si el profesional lo considera necesario, estudios de diagnóstico por imágenes.

Estos controles permitirían conocer el estado general del animal y determinar si puede realizar con normalidad funciones básicas como respirar, alimentarse y deglutir.

La respuesta depende fundamentalmente del grado de la anomalía.

Los casos más complejos de duplicación craneofacial pueden estar acompañados por alteraciones en el cráneo, el cerebro o las estructuras de la boca, lo que puede dificultar funciones esenciales.

Pero la apariencia externa por sí sola no permite anticipar cuál será la evolución del gatito. Si la alteración se limita principalmente a determinadas estructuras faciales y no compromete órganos internos ni su capacidad para alimentarse o respirar, el pronóstico puede ser diferente.

Por ahora, el pequeño animal continúa generando sorpresa entre los vecinos de Rivadavia y en las redes sociales. Más allá de lo llamativo de las imágenes, el caso también permite conocer una anomalía congénita muy poco frecuente y recordar que solo una evaluación veterinaria puede determinar qué ocurre realmente con el cachorro.

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