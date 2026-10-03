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Dos sismos en menos de 12 horas sacudieron la misma zona de San Juan

San Juan registró dos movimientos sísmicos en el área metropolitana: uno el viernes a la noche y otro este sábado a la mañana. Ambos de baja magnitud y sin riesgos para la población.

San Juan tuvo dos sismos en menos de 12 horas en una zona similar del territorio provincial. Ambos movimientos fueron registrados por el Instituto Nacional de Prevención Sísmica (INPRES) y se ubican dentro de los parámetros habituales de la actividad sísmica de la región.

El primer sismo ocurrió el viernes 2 de octubre a las 20:23, con una magnitud de 2.7. El epicentro se ubicó a 32 kilómetros al este de la capital sanjuanina, a 52 kilómetros al oeste de Bermejo y a 52 kilómetros al noreste de Media Agua. La profundidad fue de 106 kilómetros.

Pocas horas después, este sábado 3 de octubre a las 7:59, se registró un nuevo movimiento de magnitud 2.9, levemente superior al anterior. El epicentro se localizó a 27 kilómetros al norte de Media Agua, a 32 kilómetros al sureste de la capital y a 66 kilómetros al oeste de Bermejo. La profundidad fue de 104 kilómetros.

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Sin motivo de alarma

Ambos sismos presentan características similares: baja magnitud y gran profundidad, dos factores que reducen considerablemente la percepción en superficie y descartan riesgos para la población. San Juan es una de las zonas sísmicas más activas del país y este tipo de movimientos forma parte de la dinámica geológica cotidiana de la provincia.

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