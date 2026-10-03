San Juan tuvo dos sismos en menos de 12 horas en una zona similar del territorio provincial. Ambos movimientos fueron registrados por el Instituto Nacional de Prevención Sísmica (INPRES) y se ubican dentro de los parámetros habituales de la actividad sísmica de la región.
Dos sismos en menos de 12 horas sacudieron la misma zona de San Juan
San Juan registró dos movimientos sísmicos en el área metropolitana: uno el viernes a la noche y otro este sábado a la mañana. Ambos de baja magnitud y sin riesgos para la población.