Dos sismos en menos de 12 horas sacudieron la misma zona de San Juan

El primer sismo ocurrió el viernes 2 de octubre a las 20:23, con una magnitud de 2.7. El epicentro se ubicó a 32 kilómetros al este de la capital sanjuanina, a 52 kilómetros al oeste de Bermejo y a 52 kilómetros al noreste de Media Agua. La profundidad fue de 106 kilómetros.

Pocas horas después, este sábado 3 de octubre a las 7:59, se registró un nuevo movimiento de magnitud 2.9, levemente superior al anterior. El epicentro se localizó a 27 kilómetros al norte de Media Agua, a 32 kilómetros al sureste de la capital y a 66 kilómetros al oeste de Bermejo. La profundidad fue de 104 kilómetros.