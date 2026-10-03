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San Juan se moviliza para ver al Papa: ahora ya son mil peregrinos y 165 voluntarios

Más de mil sanjuaninos ya organizaron su viaje para ver al Papa León XIV en noviembre. Otros 165 se inscribieron como voluntarios y la convocatoria nacional ya rozó los 20.000 inscriptos, a solo 250 de la meta.

La visita del Papa León XIV a la Argentina, prevista entre el 8 y el 11 de noviembre, ya genera una movilización concreta en San Juan.

A poco más de un mes de las celebraciones en Buenos Aires, Luján y Córdoba, más de mil sanjuaninos tienen organizado su traslado hacia alguna de las sedes del evento, en lo que será la primera visita papal al país desde que Juan Pablo II estuvo en Argentina en 1987.

Además de los peregrinos, 165 personas de la Arquidiócesis de San Juan de Cuyo ya se inscribieron como voluntarios para colaborar activamente en la organización de las jornadas. La cifra forma parte de una convocatoria nacional que al 3 de octubre ya alcanzó los 19.750 voluntarios, apenas 250 menos que la meta de 20.000 establecida para todo el país.

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Los voluntarios sanjuaninos prestará servicios en áreas clave como sanidad, logística operativa, asistencia y prensa. Los seleccionados recibirán hospedaje y alimentación por parte de la Conferencia Episcopal Argentina.

Córdoba, el destino elegido

Según confirmaron fuentes del Arzobispado, cerca del 90% de los peregrinos sanjuaninos eligió viajar a Córdoba por la cercanía geográfica. La misa multitudinaria en el predio de FAdeA y la vigilia previa son los puntos de mayor convocatoria. La logística parroquial organizó salidas grupales desde distintos puntos de la provincia, incluyendo cuatro unidades de larga distancia que partirán desde la Catedral de San Juan.

Por su parte, comunidades de la Pastoral de Jóvenes se trasladarán a Buenos Aires para participar de las actividades juveniles programadas durante la visita.

El impacto del evento motivó gestiones ante el Gobierno provincial para evaluar un asueto el 10 de noviembre, buscando facilitar el traslado de estudiantes y trabajadores. La medida se sumaría al feriado nacional del 9 de noviembre, ya decretado por el Gobierno nacional con motivo de la llegada del Pontífice.

Las autoridades de la organización recomendaron planificar los traslados con anticipación, dado que los predios masivos contarán con esquemas estrictos de control sanitario, accesos peatonales y ordenamiento del espacio público durante las jornadas.

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