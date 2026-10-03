San Juan se moviliza para ver al Papa: ahora ya son mil peregrinos y 165 voluntarios

Los voluntarios sanjuaninos prestará servicios en áreas clave como sanidad, logística operativa, asistencia y prensa. Los seleccionados recibirán hospedaje y alimentación por parte de la Conferencia Episcopal Argentina.

Córdoba, el destino elegido

Según confirmaron fuentes del Arzobispado, cerca del 90% de los peregrinos sanjuaninos eligió viajar a Córdoba por la cercanía geográfica. La misa multitudinaria en el predio de FAdeA y la vigilia previa son los puntos de mayor convocatoria. La logística parroquial organizó salidas grupales desde distintos puntos de la provincia, incluyendo cuatro unidades de larga distancia que partirán desde la Catedral de San Juan.

Por su parte, comunidades de la Pastoral de Jóvenes se trasladarán a Buenos Aires para participar de las actividades juveniles programadas durante la visita.

El impacto del evento motivó gestiones ante el Gobierno provincial para evaluar un asueto el 10 de noviembre, buscando facilitar el traslado de estudiantes y trabajadores. La medida se sumaría al feriado nacional del 9 de noviembre, ya decretado por el Gobierno nacional con motivo de la llegada del Pontífice.

Las autoridades de la organización recomendaron planificar los traslados con anticipación, dado que los predios masivos contarán con esquemas estrictos de control sanitario, accesos peatonales y ordenamiento del espacio público durante las jornadas.