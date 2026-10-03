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La ecuación 22 + 22 ÷ 2 x 2 parece fácil a primera vista, pero pocos logran resolverla

Poner en práctica la matemática nunca viene mal. La cuenta se vuelve engañosa porque muchas personas cambian el orden de las operaciones sin darse cuenta.

La ecuación 22 + 22 ÷ 2 x 2 parece simple porque usa números conocidos y operaciones básicas. Sin embargo, la cuenta cambia por completo si se resuelve de manera apurada.

La clave está en respetar el orden de operaciones, especialmente cuando aparecen división y multiplicación juntas.

La ecuación 60 – 30 ÷ 3 × 4 parece fácil a primera vista, pero pocos logran resolverla

El error más frecuente es resolver primero la suma o agrupar mentalmente los últimos números como si hubiera paréntesis. Pero en la cuenta original no hay paréntesis, y eso define cómo debe avanzar el cálculo.

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La división y la multiplicación se resuelven antes que la suma

En matemática, antes de sumar hay que resolver las divisiones y multiplicaciones. Cuando ambas aparecen en la misma línea, se trabajan de izquierda a derecha, no según cuál parezca más importante.

En este caso, la parte central es 22 ÷ 2 x 2. Primero se hace 22 ÷ 2, que da 11. Después, ese resultado se multiplica por 2.

El paso que define el resultado correcto

La cuenta queda así: 22 + 11 x 2. Luego se resuelve la multiplicación: 11 x 2 = 22. Recién al final se hace la suma.

Entonces, la expresión se transforma en 22 + 22. El resultado correcto es 44.

Por qué muchos llegan a otro número

Una respuesta muy común es 44, que en este caso sí es correcta. Pero también aparecen resultados como 22 o 33 cuando se altera el orden o se interpreta que la multiplicación debe hacerse antes que la división sin mirar la posición.

Otra confusión habitual es resolver 2 x 2 primero, como si la cuenta fuera 22 + 22 ÷ (2 x 2). Si existieran esos paréntesis, el resultado sería distinto. Pero como no están escritos, no corresponde agregarlos.

La regla simple para no equivocarse

El orden correcto es: primero paréntesis, después potencias, luego multiplicación y división de izquierda a derecha, y por último suma y resta. En esta ecuación no hay paréntesis ni potencias, por eso la atención debe ir directo a la división y la multiplicación.

  • Cuenta original: 22 + 22 ÷ 2 x 2
  • Primer paso: 22 ÷ 2 = 11
  • Segundo paso: 11 x 2 = 22
  • Tercer paso: 22 + 22 = 44
  • Resultado final: 44

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