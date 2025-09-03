"
Alianza se despide de "Pachi" Pascual y su cuerpo técnico, tras racha irregular

El histórico DT y su equipo de colaboradores dejaron el club tras apenas una victoria en ocho fechas del Clausura sanjuanino.

El Club Atlético Juventud Alianza comunicó este miércoles 3 de septiembre la desvinculación de Maximiliano “Pachi” Pascual como director técnico, junto a su cuerpo técnico. La salida se produce tras un rendimiento irregular del plantel en el Torneo Clausura, donde apenas se consiguió una victoria en las primeras ocho fechas. La decisión se tomó luego de la reciente derrota por la mínima diferencia ante Sportivo 9 de Julio.

El equipo que acompañaba a Pascual, compuesto por Maximiliano Ponce (ayudante de campo) y Sebastián Quiroga (preparador de arqueros), también quedó desvinculado del club. A través de sus plataformas digitales, la entidad de Santa Lucía oficializó la salida de quien fue un ídolo como jugador y referente de la institución.

El ciclo de Pascual en la conducción del plantel comenzó el 11 de agosto de 2023, cuando reemplazó a Ernesto Fullano. Durante su gestión, el rendimiento del equipo mostró altibajos y no logró consolidar una campaña regular. En el Clausura actual, Alianza cosechó cinco empates, dos derrotas y una única victoria, con apenas cuatro goles a favor y cinco en contra.

Con la salida de Pascual, el Lechuzo deberá encarar su siguiente compromiso sin un conductor principal, en un encuentro clave para levantar cabeza en el certamen doméstico. El próximo desafío será el domingo frente a Juventud Zondina. La dirigencia ya trabaja en la búsqueda de un reemplazo que tome las riendas del equipo de cara a los próximos partidos.

