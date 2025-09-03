El Club Atlético Juventud Alianza comunicó este miércoles 3 de septiembre la desvinculación de Maximiliano “Pachi” Pascual como director técnico, junto a su cuerpo técnico. La salida se produce tras un rendimiento irregular del plantel en el Torneo Clausura, donde apenas se consiguió una victoria en las primeras ocho fechas. La decisión se tomó luego de la reciente derrota por la mínima diferencia ante Sportivo 9 de Julio.
Alianza se despide de "Pachi" Pascual y su cuerpo técnico, tras racha irregular
El histórico DT y su equipo de colaboradores dejaron el club tras apenas una victoria en ocho fechas del Clausura sanjuanino.