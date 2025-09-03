Alianza se despide de "Pachi" Pascual y su cuerpo técnico, tras racha irregular

El equipo que acompañaba a Pascual, compuesto por Maximiliano Ponce (ayudante de campo) y Sebastián Quiroga (preparador de arqueros), también quedó desvinculado del club. A través de sus plataformas digitales, la entidad de Santa Lucía oficializó la salida de quien fue un ídolo como jugador y referente de la institución.

El ciclo de Pascual en la conducción del plantel comenzó el 11 de agosto de 2023, cuando reemplazó a Ernesto Fullano. Durante su gestión, el rendimiento del equipo mostró altibajos y no logró consolidar una campaña regular. En el Clausura actual, Alianza cosechó cinco empates, dos derrotas y una única victoria, con apenas cuatro goles a favor y cinco en contra.