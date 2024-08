El otro duelo del sábado terminó 0 a 0 en calle Sargento Cabral. Colón Junior y Peñarol no se sacaron ventaja y repartieron puntos.

Este domingo, desde las 16, se cruzarán: Picón vs. Marquesado, Atenas vs. Unión, Villa Obrera vs. Del Bono, Juventud Zondida vs. Minero, San Martín vs. 9 de Julio (en predio Emmanuel Mas), Carpintería vs. Rivadavia y Aberastain vs. San Lorenzo.

El duelo que debían jugar, el pasado viernes, Trinidad vs. Desamparados fue suspendido por el viento Zonda y deberá ser reprogramado por la Liga Sanjuanina.