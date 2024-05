Alexis Mac Allister suena en dos grandes de Europa

Si bien cuenta con un mediocampo repleto de estrellas, desde Federico Valverde hasta Jude Bellingham, Real Madrid tiene en carpeta al campeón del mundo en Qatar 2022. Desde los Reds confirman que hubo varios sondeos y comunicaciones, pero hasta el momento no llegó ninguna oferta a tierras británicas.

Es que en la capital española no piensan en su incorporación para este año, sino para el próximo, teniendo en cuenta que posiblemente no estarán más Toni Kroos y Luka Modric, dos históricos y multicampeones con el conjunto blanco. Los contratos de ambos finalizan en junio de este 2023 y no hay novedades sobre si renovarán, al menos por una temporada más.