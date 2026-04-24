Agenda cargada: el deporte copa el fin de semana con múltiples eventos

En Capital, el Cordillera Tour 2026 reunirá a más de 100 jugadores en el Club Hispano, en un torneo que combina tenis y pádel. La actividad comenzó este viernes y se extenderá durante todo el fin de semana con jornadas intensas.

El automovilismo también tendrá protagonismo con la llegada de la Gran Carrera 2026, que este sábado 25 desembarca en la provincia tras iniciar en Salta. El recorrido incluye tramos en Jáchal, Iglesia y culmina en el Autódromo El Zonda, con actividades durante toda la jornada.

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En Rivadavia, el rugby formativo tendrá su espacio con el Torneo Caciquito 2026, organizado por Huazihul, que reunirá a equipos infantiles de San Juan y San Luis en una jornada recreativa.

Además, el sábado se realizará la maratón “La inclusión se corre con el corazón” en el Parque de Rivadavia. Participarán unos 300 chicos de entre 3 y 12 años, en una propuesta que busca visibilizar el derecho a la educación.

El domingo estará marcado por el deporte al aire libre. En San Martín se correrá la segunda fecha del campeonato sanjuanino de ciclismo de montaña, en el circuito Gauchito Gil, mientras que en el Dique Punta Negra se disputará la Copa Pejerrey 2026, con modalidades en kayak y embarcación.

También habrá trail running en Sarmiento con el Desafío Puente Gris, que contará con distancias de 3, 6 y 21 kilómetros. En paralelo, Albardón será sede de la competencia Posta 21K, una carrera por equipos en la que cada integrante recorrerá 7 kilómetros.

La agenda se completa con múltiples disciplinas que reflejan la amplitud del calendario deportivo local, en un fin de semana que combina competencia, recreación y participación comunitaria.