Horas antes del debut, hubo incidentes entre hinchas argentinos y argelinos

Embed - Incidentes entre hinchas de Argentina y Argelia antes del partido por el Mundial en el Times Square

En algunos de los videos también se observó a familias y menores de edad corriendo para resguardarse, mientras otros presentes intentaban intervenir para frenar las agresiones. Según las imágenes difundidas, durante los enfrentamientos hubo lanzamiento de objetos, insultos y empujones entre simpatizantes de ambas selecciones.

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Hasta el momento, las autoridades no emitieron una explicación oficial sobre las causas que desencadenaron los incidentes. Tampoco trascendió de manera oficial la cantidad de personas heridas o detenidas. Algunos medios internacionales señalaron que la policía intervino para dispersar a los grupos involucrados y controlar la situación, aunque no se conocieron detalles precisos sobre el operativo.

El contraste con el banderazo argentino

Mientras las imágenes de los disturbios recorrían las redes sociales, miles de argentinos participaron de un multitudinario banderazo en Kansas City para acompañar a la Selección de Lionel Scaloni en la antesala del estreno mundialista.

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La Albiceleste enfrentará este sábado a Argelia en el arranque del Grupo J, con la misión de comenzar de la mejor manera la defensa del título conquistado en Qatar 2022.

Los incidentes ocurridos en Nueva York encendieron una señal de alerta en materia de seguridad y volvieron a poner el foco en el comportamiento de algunos grupos de hinchas durante una Copa del Mundo que se desarrolla por primera vez en tres países anfitriones.