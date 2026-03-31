A más de 7 años de la muerte de Emiliano Sala, la Justicia francesa le puso este lunes un nuevo capítulo al extenso litigio entre el Cardiff City y el Nantes, luego de que el Tribunal de Comercio de Nantes rechazara la demanda presentada por el club galés y resolviera que deberá abonarle 480.000 euros a la institución francesa.
A 7 años de la muerte de Emiliano Salas, la Justicia emitió sentencia
De acuerdo con la sentencia, el Cardiff City deberá pagar 300.000 euros por daño moral y otros 180.000 euros por gastos judiciales.