A 7 años de la muerte de Emiliano Salas, la Justicia emitió sentencia

En su presentación, Cardiff sostuvo que Nantes debía responder por presuntas negligencias vinculadas con la organización del vuelo privado, apuntando especialmente al rol del agente Willie McKay.

Sin embargo, el tribunal francés descartó esa postura, entendió que el club galo no tuvo responsabilidad en la tragedia y además consideró que Nantes sí sufrió un perjuicio moral por la prolongación del conflicto judicial.

La sentencia por la muerte de Emiliano Sala

De acuerdo con la sentencia, el club británico deberá pagar 300.000 euros por daño moral y otros 180.000 euros por gastos judiciales.

La resolución se conoció este lunes 30 de marzo en Nantes y en la audiencia estuvo presente Mercedes Taffarel, madre del futbolista santafesino.

El fallo llegó después de otros reveses judiciales para Cardiff, ya que tanto la FIFA como el TAS y la Justicia suiza ya se habían pronunciado previamente en favor del Nantes en la disputa por el traspaso.