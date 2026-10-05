Tres científicos que revolucionaron el estudio del cerebro recibieron el Nobel de Medicina

En tanto, se indicó que los científicos introducen las proteínas sensibles a la luz de las algas en algunas células del cerebro, después utilizan un haz luminoso para hacer que esas neuronas se activen o se apaguen.

El resultado es una herramienta de una precisión extraordinaria para estudiar cómo los circuitos neuronales producen el movimiento, los recuerdos, las emociones o el comportamiento y también para manipularlos.

En ese sentido, se señaló que, con esta técnica, ya es posible, por ejemplo, borrar o restaurar recuerdos del cerebro de ratones solo con luz, mientras que el trabajo de los tres científicos permitió desarrollar una tecnología que hoy utilizan laboratorios de todo el mundo.