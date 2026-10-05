Los científicos Karl Deisseroth, Peter Hegemann y Georg Nagel fueron galardonados este lunes con el Premio Nobel de Fisiología o Medicina 2026 que otorga el Instituto Karolinska de Estocolmo por sentar “las bases de una nueva era en la neurociencia” con la optogenética
Tres científicos que revolucionaron el estudio del cerebro recibieron el Nobel de Medicina
Los científicos Karl Deisseroth, Peter Hegemann y Georg Nagel desarrollaron una herramienta para estudiar cómo los circuitos neuronales producen el movimiento, los recuerdos, las emociones o el comportamiento.