Milei se reunió con Netanyahu para "seguir profundizando los lazos de amistad"

Según se informó oficialmente, el Presidente y su par de Israel se reunieron en el marco de la 80ª sesión de la Asamblea General de las Naciones Unidas y abordaron principalmente la situación de los rehenes cautivos en Gaza, desde hace casi dos años.

Milei le reiteró su “firme compromiso de colaborar en todas las instancias necesarias” para lograr su pronta liberación y planteó la plena disposición para trabajar en conjunto con las autoridades israelíes con ese fin.