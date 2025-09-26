"
Javier Milei

Milei se reunió con Netanyahu para "seguir profundizando los lazos de amistad"

El Presidente argentino y el primer ministro israelí, con pedido de captura por crímenes de lesa humanidad cometidos en Gaza, abordaron principalmente la situación de los rehenes cautivos.

Para concluir su gira por los Estados Unidos, Javier Milei se reunió este jueves con Benjamin Netanyahu. La cita fue en Nueva York, donde el primer ministro israelí goza de inmunidad ante el pedido de captura emitido el año pasado por la Corte Penal Internacional, que lo sindica como responsable de crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad contra el pueblo palestino.

Según se informó oficialmente, el Presidente y su par de Israel se reunieron en el marco de la 80ª sesión de la Asamblea General de las Naciones Unidas y abordaron principalmente la situación de los rehenes cautivos en Gaza, desde hace casi dos años.

Milei le reiteró su “firme compromiso de colaborar en todas las instancias necesarias” para lograr su pronta liberación y planteó la plena disposición para trabajar en conjunto con las autoridades israelíes con ese fin.

Asimismo, “intercambiamos visiones sobre la cooperación científica y tecnológica entre nuestros países, así como sobre otros aspectos de la relación bilateral, reafirmando la voluntad compartida de seguir profundizando los lazos de amistad y colaboración que unen a la Argentina e Israel”, sostuvo el mandatario argentino.

Tras la cita, Milei recibió un premio de la organización B'nai B'rith y mantuvo un encuentro con el presidente del Congreso Mundial Judío, Donald S. Lauder, y el director del Consejo Judío Latinoamericano, Claudio Epelman, tras lo cual tiene previsto emprender el regreso a la Ciudad de Buenos Aires.

