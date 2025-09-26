Para concluir su gira por los Estados Unidos, Javier Milei se reunió este jueves con Benjamin Netanyahu. La cita fue en Nueva York, donde el primer ministro israelí goza de inmunidad ante el pedido de captura emitido el año pasado por la Corte Penal Internacional, que lo sindica como responsable de crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad contra el pueblo palestino.
Milei se reunió con Netanyahu para "seguir profundizando los lazos de amistad"
El Presidente argentino y el primer ministro israelí, con pedido de captura por crímenes de lesa humanidad cometidos en Gaza, abordaron principalmente la situación de los rehenes cautivos.