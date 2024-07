Milei contra Maduro: "Argentina no va a reconocer otro fraude"

A través de su cuenta de X, adelantó que “Argentina no va a reconocer otro fraude, y espera que las Fuerzas Armadas esta vez defiendan la democracia y la voluntad popular. La Libertad Avanza en Latinoamérica”, agregó y sentenció: “Dictador Maduro, afuera!!!”

El tuit del jefe de Estado argentino causó enojo en el régimen, que de inmediato se expresó a través de su canciller Yvan Gil. “Nazi nauseabundo, el pueblo argentino te pasará factura más temprano que tarde, nuestra victoria aplastante es una señal inequívoca que nuestros pueblos derrotaran el fascismo que promueves”, sentenció el funcionario de Maduro con un furibundo tuit contra Milei.

El presidente plasmó en sus redes sociales la postura del Gobierno argentino con respecto a los comicios del país caribeño. Mientras el chavismo y su rival, el diplomático Edmundo González Urrutia, que representa a líder opositora María Corina Machado, impedida de postularse por el régimen debido a una inhabilitación política, se autoproclaman triunfadores sin números oficiales, en la Casa Rosada daban por sentado que el régimen de Maduro cayó por amplio margen.

Así lo expresó la canciller Diana Mondino, quien le pidió al líder chavista que “reconozca la derrota”. “La diferencia de votos en contra de la dictadura chavista es abrumadora. Perdieron en todos los estados por más de 35%. No hay fraude ni violencia que oculte la realidad”, expresó la ministra de Relaciones Exteriores.

En la misma sintonía habló la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich: “Los votos están en las urnas y son mayoritariamente de un nuevo gobierno. La gente va a defender su triunfo, no se lo va a dejar arrebatar. Es imposible de esconder (la diferencia)”, declaró en LN+.

En los primeros minutos de la madrugada de este lunes, mientras se mantenía la incertidumbre electoral, Bullrich había señalado: “Horas sin resultados es sinónimo de fraude. Nos levantamos con fuerza contra esta barbarie y no la vamos a aceptar. Es hora de despertar en contra del régimen en Venezuela y en el mundo entero”, publicó en sus redes sociales.

Mientras tanto, en Venezuela, Edmundo González decía que “los resultados son inocultables” y que su país “eligió un cambio en paz”. Por su parte, Machado le dijo a los venezolanos que “esto es hasta el final”. “Eso significa quedarnos todos en los centros de votación hasta contar los votos y obtener las actas. Haremos prevalecer la verdad y respetar la Soberanía Popular”, agregó la líder opositora.

Al igual que la dirigencia libertaria, el ex presidente Mauricio Macri señaló: “La mayoría de los venezolanos hablaron fuerte y claro: Maduro debe dejar el poder”. “Ahora las Fuerzas Armadas de Venezuela tienen la oportunidad de ponerse del lado correcto de la historia y garantizar que se respete la voluntad del pueblo”, agregó el referente del PRO, quien llamó a la comunidad internacional, “y en especial a los países de la región que deben velar por el compromiso con la democracia, a no permitir que esta dictadura se perpetúe en el tiempo”.

Pasadas las dos de la madrugada la oposición venezolana y la comunidad internacional desconocen el triunfo del chavismo.

La respuesta de Maduro

Tras proclamarse ganador, Nicolás Maduro dedicó unos minutos de su discurso a contratacar al mandatario argentino. “No me aguantas un round, bicho cobarde. Eres un tronco de fascista. Ya este pueblo ha dicho no al capitalismo salvaje, no al fascismo, no a Milei, no al nazi fascista de Milei. Estamos dando un ejemplo al mundo”.

Maduro, sumándose a los cánticos de sus seguidores, continuó con una serie de descalificaciones contra el mandatario argentino: “Milei, basura, vos sos la dictadura. Vendepatria, Milei, cobarde, no me aguantás un round. Feo y estúpido, se saca fotos de estúpido. Sociópata, sádico”.