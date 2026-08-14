Así se jugará la fecha 5 del Torneo Clausura

Además, se llevará a cabo el clásico platense entre Estudiantes y Gimnasia y Esgrima a partir de las 16:45, en el estadio Jorge Luis Hirschi, donde el "Lobo" buscará dar el golpe aprovechando el buen momento que atraviesa, ubicándose segundo en la Zona B.

Por otro lado, el día domingo, River recibe a Argentinos Juniors en el Monumental, desde las 18:00. El equipo dirigido por Eduardo Coudet buscará romper la mala racha y sumar sus primeros puntos en el campeonato, con la dificultad de que se enfrentará al puntero del grupo.

El lunes, Independiente visitará a Lanús en la Fortaleza a las 17:00. El encuentro iba a albergar a la hinchada del "Rojo", pero el "Granate" decidió dar marcha atrás por precaución ante posibles disturbios de la visita, tras la eliminación por Copa Argentina.

Por último, Gimnasia y Esgrima de Mendoza y Talleres de Córdoba cerrarán la quinta fecha del fútbol argentino, a las 21:30, en el estadio Víctor Antonio Legrotaglie, donde el "Lobo mendocino" buscará seguir entre los ocho mejores.

Fecha 5 del Torneo Clausura

Viernes 14 de agosto

• Racing – Banfield - 20.30

Sábado 15 de agosto

• Aldosivi – Tigre - 14.30

• San Lorenzo – Unión - 14.30

• Estudiantes (LP) – Gimnasia (LP) - 16.45

• Newell’s – Deportivo Riestra - 19.00

• Belgrano – Independiente Rivadavia Mza.

• Platense – Boca - 21.15

Domingo 16 de agosto

• Sarmiento – Huracán - 15.00

• River – Argentinos - 18.00

• Central Córdoba – Instituto - 20.15

• Barracas Central – Rosario Central - 20.15

Lunes 17 de agosto

• Estudiantes (Río Cuarto) – Atlético Tucumán - 14.45

• Lanús – Independiente - 17.00

• Vélez – Defensa y Justicia - 19.15

• Gimnasia (Mza.) – Talleres - 21.30