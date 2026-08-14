Julián Álvarez no fue convocado para el último amistoso del Atlético de Madrid

Sin embargo, el foco principal en su regreso al “Colchonero” se trasladó al plano de una posible salida, ya que el exjugador de River mantuvo una conversación privada con Diego Simeone en la que le manifestó su intención de abandonar la institución en este mercado de pases. La postura del futbolista responde al interés concreto expresado por Barcelona y Arsenal para lograr su fichaje.

A pesar de la intención del delantero por buscar nuevas alternativas para su carrera, la cúpula directiva del conjunto madrileño mantiene una posición inflexible. La gestión de Miguel Ángel Gil Marín ratificó que el jugador no está a la venta, con particular énfasis en rechazar cualquier entendimiento con el Barcelona, y se remite a la vigencia de su contrato hasta 2030 junto con una cláusula de salida fijada en 500 millones de euros.

Asimismo, también quedaron preservados de la convocatoria los españoles Álex Baena y Marcos Llorente. Los campeones del último Mundial disputado en Estados Unidos, México y Canadá tuvieron los mismos días de vacaciones que el argentino, y sus regresos quedaron estipulados para la primera fecha de la liga española.