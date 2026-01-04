Delcy Rodríguez asumirá como presidenta interina de Venezuela

La decisión del Tribunal Supremo de Justicia se tomó “vista la agresión militar extranjera suscitada” y “que tuvo por objeto el secuestro del presidente constitucional, Nicolás Maduro Moros”. El detenido y extraído de Venezuela fue trasladado a una prisión federal en Nueva York, donde enfrenta cargos por narcotráfico y terrorismo, entre otros.

La captura se produjo en el marco de una ofensiva de fuerzas estadounidenses que atacaron la capital venezolana y otros tres estados del país. La sentencia del tribunal interpreta la ausencia de Maduro como “temporal”, lo que permite que la vicepresidenta Delcy Rodríguez asuma las funciones presidenciales por hasta 90 días, con posibilidad de prórroga por otros tres meses más si así lo decide el Parlamento.

En caso de declararse la falta absoluta de Maduro, la legislación venezolana establece la convocatoria de elecciones presidenciales en un plazo de 30 días. La nueva Asamblea Nacional, elegida ilegítimamente en mayo, inicia funciones el lunes.

Rodríguez, informó este sábado sobre la activación del Consejo de Defensa de la Nación, organismo que preside, y la remisión al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) del decreto de estado de conmoción exterior. Rodríguez señaló que se espera que la Corte declare la constitucionalidad del decreto “en las próximas horas” para que las autoridades puedan proceder a su ejecución.

“Suscrito el decreto, estamos procediendo en este Consejo de Defensa de la Nación a entregarlo a la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia para su respaldo constitucional”, expresó Rodríguez durante una reunión del Consejo de Defensa, en la que participaron ministros y jefes militares, transmitida por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

En un mensaje desafiante dirigido a Estados Unidos, Rodríguez afirmó que el “único” presidente de Venezuela es Nicolás Maduro. En ese sentido, subrayó que el decreto fue firmado por Maduro, quien —según su relato— fue capturado por fuerzas estadounidenses durante la madrugada de este sábado en el marco de un ataque en Caracas y otros estados del país.

El Consejo de Defensa de la Nación permanece activo y espera la decisión de la Sala Constitucional del TSJ para que, una vez declarada la constitucionalidad, “todo lo que esté previsto en ese Decreto de Conmoción Externa se ejecute a partir de ese momento”, según detalló Rodríguez.

De acuerdo con la nueva presidenta interina del régimen, las facultades otorgadas por el decreto permitirán la movilización de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) en todo el territorio, el control militar inmediato de la infraestructura de servicios públicos, la industria de hidrocarburos y las empresas básicas para asegurar su “pleno funcionamiento”, así como la activación de todos los planes de seguridad ciudadana.