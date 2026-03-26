Alto el fuego en duda: EE.UU. pausa ataques y espera respuesta iraní

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Una negociación abierta y sin certezas

En paralelo, Estados Unidos presentó una propuesta de 15 puntos para alcanzar un cese del conflicto, aunque los detalles no fueron difundidos oficialmente. La iniciativa incluye exigencias vinculadas al programa nuclear iraní, la actividad militar y el control de zonas estratégicas.

Sin embargo, desde la Casa Blanca remarcan que el acuerdo no es imprescindible en términos urgentes, lo que refleja una postura de presión en la negociación.

La respuesta de Irán y sus condiciones

En las últimas horas, Irán envió su respuesta formal a través de intermediarios diplomáticos, fijando una serie de condiciones para avanzar hacia un posible acuerdo. Entre los principales puntos, Teherán exige el cese total de ataques y operaciones militares, garantías concretas para evitar futuras escaladas y definiciones sobre indemnizaciones de guerra.

Además, planteó la necesidad de incluir a actores regionales en cualquier entendimiento y puso el foco en el control del estrecho de Ormuz, una vía clave para el comercio energético global, cuya soberanía considera innegociable.

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Un escenario de tensión sostenida

El intercambio de propuestas deja en evidencia la distancia entre ambas posiciones. Mientras Estados Unidos impulsa condiciones estrictas vinculadas al desarme y control estratégico, Irán rechaza varios de esos puntos y los considera excesivos.

En este contexto, las negociaciones continúan de manera indirecta, sin señales claras de un acuerdo inmediato. La pausa en los ataques abre una ventana diplomática, pero el escenario sigue marcado por la fragilidad y la posibilidad de una nueva escalada.