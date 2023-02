Mendoza celebró la iniciativa de San Juan por el mosto cero

Los dichos del primer mandatario local fueron celebrados en la vecina provincia porque coincidían con el pedido de Enrique Vaquié, ministro de Economía, quien había bregado por la propuesta denominada de mosto cero.

Asimismo el primer mandatario mendocino expresó que "Queremos generar condiciones para que la uva produzca renta sin castigar a la industria. Buscamos armonía y crecimiento en la cadena vitivinícola".

Para Uñac es razonable lo solicitado por Mendoza de modo que estimó que el acuerdo es factible. "Lograr este acuerdo es fundamental porque de lo contrario la legislación obliga a destinar un 20% de la producción al mosto", aseveró.

El acuerdo Mendoza-San Juan se firmó en 1995 cuando los gobiernos de ambas provincias buscaban una herramienta para diversificar, destinando un porcentaje de las uvas cosechadas a la elaboración de mosto. Esto contribuiría a controlar el volumen vínico y a regular el precio del litro de vino en el mercado.

Con los años el acuerdo fue modificándose y es por eso que en un principio se le llamaba “el acuerdo del mosto”, ya que era casi el único destino que se contemplaba para diversificar.

En contra de las importaciones de vino

Uñac se reunió con autoridades de la COVIAR (Corporación Vitivinícola Argentina), encabezadas por el mendocino José Zuccardi, quien dejará el cargo el 4 de marzo y será sucedido por el riojano Mario González

“Bregamos para que no haya importaciones. Existe la posibilidad de que la merma en la cosecha y la no importación, repercuta en positivo en el precio de la uva y la idea es esa, que los productores tengan mayores ingresos y valga más el producto. Estamos en contra de la importación de vinos como lo hemos estado siempre, habrá que ver cuál es el límite para no desabastecer el mercado. Hay un punto de equilibrio que no podemos desconocer”, afirmó el gobernador.

"Estamos en un momento importante porque habrá una cosecha con una merma considerable, estimada por el INV, del 15% respecto a la cosecha anterior. De esas 45 mil hectáreas que tenemos en San Juan, producto de las inclemencias climáticas, vamos a tener esta merma que ha impactado en positivo en el precio de la uva", admitió Uñac y afirmó que hará de "mediador" entre bodegueros y productores para conseguir el equilibrio entre los dos sectores.

La uva cuesta considerablemente más respecto al año pasado: hay operaciones entre 80 a 90 pesos o 100 pesos por kilo, si es a plazos. Pero también está el factor inflacionario, que impacta. También hay que considerar el precio dólar oficial y el precio dólar blue, que influye en los insumos, destacaron desde el sector.