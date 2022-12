Lionel Scaloni, enojado por las filtraciones en la Selección

“Si vos me decís quién te lo dijo, yo te cuento la situación de Rodrigo”, arremetió una vez más en relación a las filtraciones. Y, ante la negativa del periodista a revelar sus fuentes, recalcó: “El entrenamiento fue a puertas cerradas, muchachos”.

Aunque primero dijo no estar enojado, luego Scaloni se preguntó con molestia: “No sé si jugamos para Argentina o para Holanda”.

“Fue a puertas cerradas el entrenamiento, no me interesan las informaciones que salgan cuando no hay prensa. Eso es algo que tenemos que aprender y mejorar todos en el entorno de Argentina, de la Selección”, finalizó.

Las mejores declaraciones de Lionel Scaloni en conferencia de prensa

“Después de un partido varios jugadores entrenan aparte”.

“Pateamos penales. Pateamos ayer, los chicos se quedan siempre pateando después de los entrenamientos”.

“A la gente le decimos que vamos a dejar todo por esta camiseta. Esperemos estar contentos al final del partido por el resultado y el rendimiento. Después, esto es fútbol”

“Sería de mediocre pensar desde el minuto 0 en los penales. Pensamos en ganar el partido en el tiempo reglamentario o en el suplementario, después llegado el caso veremos quién estará en cancha o no”.

“Enzo Fernández tuvo una gran evolución”.

“La ansiedad porque el partido empiece ya, está. Este equipo va a dejar todo. Ha jugado por momentos bien, y por momentos no tan bien, pero siempre dejando todo y sabiendo que el fútbol es muy lindo y muy traicionero también”

“Paulo Dybala no ha jugado porque no he visto la posibilidad de ponerlo pero estamos contentos con él. Tenemos 26 jugadores e intentamos que entren en cada partido las piezas que hacen falta”

“Analizamos muchos partidos de Países Bajos y vimos lo que hizo Ecuador. Pero no tenemos los jugadores que tiene Ecuador. Tenemos nuestras propias características para poder hacerles daño”

“Los que salgan a la cancha tienen que rendir hasta el 100. Tienen que entrar los que mejor están”.

“Si hay un jugador que no entrena por x motivo, no entiendo esa necesidad de salir a informar enseguida. Creamos una alarma, el rival esta atento a eso. Cuando el entrenamiento es a puertas cerradas me enoja un poco que salgan cosas desde ahí adentro”.