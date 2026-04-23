Juicio muerte Maradona: Luque volvió a declarar y apuntó a las hijas de Diego

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La audiencia estuvo atravesada por declaraciones sensibles y de alto impacto. Uno de los momentos más duros lo protagonizó el médico Juan Carlos Pinto, quien certificó la muerte de Maradona.

“El paciente ya estaba muerto”, aseguró, y describió un cuadro crítico: “No tenía pulso ni latidos. Estaba muy edematizado, con el abdomen muy hinchado. Era como un globo”.

Además, remarcó que en la vivienda no había condiciones de internación: “No había desfibrilador, respirador, oxígeno, no había nada”.

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En la misma línea, el subcomisario Farías, uno de los primeros en ingresar al domicilio, relató que el cuerpo del exfutbolista se veía como “un bulto prominente” sobre la cama.

La reacción de la familia y el clima en la sala

La jornada también estuvo marcada por la tensión emocional. Gianinna Maradona presenció la audiencia y evitó mirar un video de 17 minutos exhibido por la fiscalía, donde se registraba el estado del cuerpo tras la muerte.

Días atrás, la hija del “Diez” había declarado durante seis horas, cuestionando duramente a Luque y a la psiquiatra Agustina Cosachov. En ese testimonio, aseguró que su padre no contaba con la atención médica adecuada.

En respuesta, el neurocirujano afirmó: “Yo entiendo su dolor, más allá del odio que ella me tenga”, e insistió en que actuaron “en beneficio del paciente”.

Embed - IMPACTANTES REVELACIONES EN EL JUICIO POR LA MUERTE DE DIEGO MARADONA

Un juicio atravesado por acusaciones cruzadas

El proceso judicial continúa exponiendo fuertes contradicciones entre los imputados y la familia de Maradona, en un contexto donde se busca determinar si hubo negligencia en la atención médica que derivó en su muerte el 25 de noviembre de 2020.

Siete profesionales de la salud enfrentan cargos en una causa que, audiencia tras audiencia, suma nuevos elementos y profundiza la disputa sobre quiénes fueron los responsables.

El juicio se reanudará el próximo martes, con nuevas declaraciones previstas.