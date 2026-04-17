A 12 años de su adiós: el otro yo de Gabriel García Márquez

A partir de ese episodio, el escritor describe una constante en su vida pública: anuncios, entrevistas y apariciones que jamás ocurrieron. “Sucede a menudo que se anuncia mi presencia en lugares donde no estoy”, escribió, al tiempo que explicó que con los años aprendió a rechazar invitaciones. “Lo más importante que aprendí después de los cuarenta años fue a decir que no cuando es no”, sintetizó.

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El texto avanza hacia una idea que cruza toda la narración: la existencia de un “otro yo”. Un doble imaginario que, según su mirada, hace todo aquello que él evita. Ese alter ego dicta conferencias, concede entrevistas, firma libros y hasta protagoniza episodios que luego le son atribuidos.

Entre las anécdotas, menciona una carta de protesta enviada a Air France con su firma, que derivó incluso en sanciones internas. El episodio lo desconcertó: no solo no había escrito esa carta, sino que tampoco había estado en ese vuelo. Sin embargo, el estilo era tan cercano al propio que le resultaba difícil desmentirla.

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También relata situaciones similares con dedicatorias en libros, entrevistas publicadas sin haberlas dado y encuentros con personas que aseguraban haber compartido momentos con él. En todos los casos, el patrón se repetía: experiencias verosímiles, coherentes con su pensamiento, pero completamente ajenas a su participación real.

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Sobre el final, el autor profundiza la metáfora y contrapone ambas existencias. Mientras ese “otro yo” disfruta de una vida pública intensa, rodeada de lujos y reconocimiento, él se mantiene en una rutina más simple, lejos de los excesos y centrado en la escritura. “El otro es el que goza de la fama, pero yo soy el que se jode viviendo”, concluye con crudeza.

El texto funciona como un autorretrato indirecto, donde la ironía y la lucidez permiten entender la relación ambigua que el escritor mantenía con la fama, el reconocimiento y su propia figura pública.