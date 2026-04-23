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Branka Motors: los acusados quedaron libres con restricciones

La Justicia homologó el acuerdo con las víctimas y liberó a los imputados. Deberán cumplir un plan de pagos y estrictas restricciones para evitar volver a prisión.

La causa judicial por Branka Motors entró en una nueva fase tras la homologación del acuerdo de reparación integral entre los imputados y las víctimas. Con esta decisión, los tres acusados recuperaron la libertad, aunque continúan sujetos a un estricto esquema de controles mientras avanzan en el cumplimiento del resarcimiento económico.

La resolución implicó un cambio en las medidas de coerción que regían hasta el momento, dejando sin efecto la prisión preventiva que cumplían en el Servicio Penitenciario.

Pese a la excarcelación, los imputados deberán cumplir una serie de obligaciones: presentarse periódicamente en una comisaría, no salir de la provincia, evitar cualquier tipo de contacto con los denunciantes y entregar sus documentos de viaje.

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Además, cuentan con un plazo de 30 días para realizar el primer pago del acuerdo, que forma parte de un cronograma diseñado para devolver el dinero a los damnificados. Como respaldo del cumplimiento, la Justicia dispuso la inhibición general de bienes y avanzó con embargos sobre cuentas bancarias, propiedades y otros activos registrables.

También se fijaron garantías económicas a través de inmuebles aportados por terceros, principalmente familiares de los acusados, que funcionan como respaldo ante un eventual incumplimiento.

El eje central del proceso será el cumplimiento total del acuerdo. Si los imputados logran completar los pagos en tiempo y forma, la causa penal se cerrará sin llegar a una condena.

En ese escenario, se extinguirá la acción penal, lo que implica que no quedarán antecedentes en su contra y se levantarán todas las medidas vigentes.

El caso generó fuerte impacto en la provincia por la cantidad de denuncias y el volumen económico involucrado, y ahora transita una etapa clave en la que el cumplimiento del acuerdo definirá el desenlace judicial.

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