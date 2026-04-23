La causa judicial por Branka Motors entró en una nueva fase tras la homologación del acuerdo de reparación integral entre los imputados y las víctimas. Con esta decisión, los tres acusados recuperaron la libertad, aunque continúan sujetos a un estricto esquema de controles mientras avanzan en el cumplimiento del resarcimiento económico.
Branka Motors: los acusados quedaron libres con restricciones
La Justicia homologó el acuerdo con las víctimas y liberó a los imputados. Deberán cumplir un plan de pagos y estrictas restricciones para evitar volver a prisión.