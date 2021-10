Jubilación para trabajadores de viñas: este martes puede ser ley

Allende sostuvo, durante una entrevista en radio AM1020, que si todo sale como se espera y se trata el proyecto, será ley si no recibe ninguna modificación. “Se vota y prácticamente será ley. No llevaría modificación y en el recinto no se permitiría. Sólo quedaría promulgarla si se aprueba”, comentó el diputado sanjuanino.

El proyecto establece un régimen previsional diferencial para los trabajadores y las trabajadoras vitícolas y los y las contratistas de viñas y frutales -que desarrollen actividades que generen un envejecimiento prematuro. La propuesta indica que contratistas y obreros de viñas que tengan 57 años, sin distinción de sexo, y 25 años de aportes podrán acceder al beneficio de la jubilación anticipada.

Francisco Guevara, diputado del Frente de Todos, comentó la importancia de esta ley “El trabajo de los viñateros es muy duro. El promedio de vida de ellos es de 65 años y con el régimen de jubilación actual algunos muere antes de poder jubilarse. Desde los 45 años comienzan con problemas de salud como problemas cardiacos o traumatológicos, por el esfuerzo, el estar expuestos al sol y al frío. El proyecto de una jubilación a los 57 años era sin dudas un beneficio más que importante para los trabajadores”, indicó Guevara.

El legislador en su momento manifestó su enojo con los diputados sanjuaninos Marcelo Orrego y Eduardo Cáceres por no bajar al recinto para dar quórum a una sesión que generaba gran expectativas en más de 3 mil trabajadores locales.