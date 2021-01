Jardinero arriesgó su vida para salvar a un perro de una represa

El canino, de nombre Scamp, intentaba seguir a su dueño través del tramo superior de la presa, cuando fue arrastrado por el agua y se deslizó por la pendiente de cemento hacia los rápidos, unos metros más abajo. Tras desaparecer en varias ocasiones bajo la corriente, Scamp logró trepar a una roca y ponerse momentáneamente a salvo.

James Stewart, de 65 años, y su esposa Stella, que se encontraban dando un paseo por la zona, fueron testigos del incidente. En un video captado por Stella –que se ha convertido en viral en las redes sociales– quedó registrado el momento exacto en el que Scamp cae al agua y es rescatado.

Cuando vio a Scamp sobre la roca, James corrió a su casa en busca de una cuerda para intentar rescatarlo, momento en que el jardinero Amos Ndlovu se ofreció a adentrarse en el agua para salvar al canino.

Con la cuerda atada alrededor de la cintura, Amos logró llegar hasta la roca, ganarse la confianza del perro y regresar con él hasta la orilla.

"Una vez estuvo a salvo en mis brazos, confió en mí y no luchó, lo que lo hizo más fácil, aunque yo me concentré en no perder el equilibrio y caer al agua de la inundación", indicó Ndlovu.