YPF: la Justicia de EEUU volvió a fallar a favor de la Argentina

Desde el ámbito jurídico, la medida fue interpretada como una consecuencia directa del fallo favorable. El ex subprocurador del Tesoro, Sebastián Soler, señaló que la decisión responde a una lógica procesal: las restantes apelaciones quedarán en pausa hasta que la resolución principal adquiera carácter definitivo.

En ese escenario, el foco se traslada ahora a los pasos que podría seguir Burford Capital, principal beneficiario del juicio. Según especialistas, el fondo aún cuenta con dos alternativas: solicitar una revisión del fallo por el pleno de la Cámara o acudir a la Corte Suprema de Estados Unidos mediante un recurso de certiorari, aunque ambas opciones aparecen como de difícil prosperidad.

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Días antes, Burford había pedido extender los plazos procesales hasta el 8 de mayo para evaluar su estrategia. En su presentación, argumentó que su abogado principal, Paul Clement, enfrentaba compromisos profesionales y personales que dificultaban preparar la solicitud en los tiempos originalmente previstos.

Protesta de Burford

Tras conocerse el fallo, el fondo expresó su desacuerdo con la decisión judicial, al considerar que implica un retroceso en la protección de los accionistas minoritarios que operan en la Bolsa de Nueva York. No obstante, también dejó abierta la posibilidad de avanzar por otras vías, como el arbitraje internacional en el marco de tratados de inversión.

El núcleo del pronunciamiento judicial que favoreció a la Argentina se centró en la interpretación del derecho local. La mayoría del tribunal sostuvo que las leyes sancionadas por el Congreso prevalecen sobre los estatutos societarios, incluido el de YPF. En esa línea, consideró que dichos estatutos tienen un carácter organizativo interno y no constituyen contratos exigibles entre el Estado y accionistas privados.

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Ese criterio resultó clave para descartar que la expropiación generara automáticamente una obligación indemnizatoria de tipo contractual, uno de los principales argumentos esgrimidos por los demandantes durante el proceso.

A lo largo del litigio, Burford también había impulsado otras estrategias, como intentar declarar a la Argentina en desacato, reclamar la transferencia de la participación estatal en la petrolera y sostener la existencia de un vínculo de “alter ego” entre la empresa, otras entidades y el propio Estado. Ninguna de estas líneas prosperó hasta el momento.

Con la suspensión de las apelaciones, el caso entra ahora en una etapa de definición, a la espera de si los demandantes deciden avanzar con nuevas instancias judiciales o si el fallo favorable a la Argentina queda firme en los tribunales estadounidenses.