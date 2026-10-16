Ordóñez y Mena, héroes de una Argentina que vuelve a jugar una final

Ezequiel Mena, autor de uno de los goles argentinos, y el capitán Lucas Ordóñez, que convirtió el tanto del 2-2 en los minutos finales y también anotó en la tanda de penales.

Ambos coincidieron en quee Argentina llegó a esta instancia por la confianza en el trabajo colectivo y por la capacidad de mantenerse en partido incluso cuando el panorama se complicó.

Ordóñez y la emoción de volver a una final

El capitán todavía estaba atravesado por la emoción cuando habló con Canal 8. Sabía lo que representaba alcanzar otra definición mundialista y recordó que el plantel había llegado a Paraguay con ese objetivo.

“Trabajamos para esto, para jugar el último partido del Mundial”, resumió Ordóñez. También recordó que el equipo había comenzado el torneo con una derrota ante Francia, pero pidió sostener la confianza en el trabajo y en el grupo.

El jugador destacó que la clasificación no fue obra de una sola figura, sino del esfuerzo de todos. “Lo hemos hecho entre todos. Hemos confiado, hemos sido positivos hasta el final”, afirmó.

En ese camino, reservó un reconocimiento especial para Constantino Acevedo, decisivo en la tanda de penales, en la que detuvo tres remates. Para el capitán, el arquero volvió a confirmar su importancia en los momentos de mayor presión.

“Me canso de decirlo, pero tenemos el mejor arquero del mundo”, aseguró Ordóñez, que pidió disfrutar la clasificación, descansar y empezar a preparar la final.

Mena, el gol y una semifinal que se sufrió hasta el final

Ezequiel Mena también habló de la intensidad del partido y de la sensación que dejó la clasificación. Argentina había conseguido ponerse en ventaja con su gol, pero España respondió y llevó el encuentro a una definición dramática.

“Creo que era muy injusto, siendo honestos, que hoy nos quedáramos afuera. Después del partido que hemos hecho, creo que hemos tenido las ocasiones más claras”, analizó el sanjuanino, convencido de que la Selección había logrado imponer su ritmo durante buena parte del encuentro.

Sin embargo, Mena reconoció que la jerarquía del rival hacía posible cualquier escenario. “Nuestro ADN está en nosotros, siempre tiene que ser sufriendo”, dijo entre risas, al explicar cómo se vivió una semifinal que pasó de la ilusión a la incertidumbre y terminó con el festejo argentino.

El jugador también destacó la actuación de Acevedo y el respaldo que le brinda todo el plantel. “Confiamos al 100% en él”, sostuvo, agradecido por la respuesta del arquero en una definición en la que cada penal podía cambiar el destino del Mundial.

“Somos una familia”, la interpretación de Mena

Más allá de lo ocurrido dentro de la pista, Mena puso el foco en la unión del grupo. Para el sanjuanino, la fortaleza colectiva fue fundamental para sostener la confianza en un partido de máxima exigencia.

“Somos una familia y en estos momentos creo que ese plus lo sacamos de ahí”, expresó. También valoró la respuesta de sus compañeros y la capacidad del equipo para estar preparado para distintos escenarios, incluida una definición por penales.

El delantero agradeció además el apoyo de los hinchas que acompañaron a la Selección en Asunción e invitó a quienes todavía no estuvieron en el estadio a sumarse para el partido decisivo.

Con España ya en el camino, Argentina pone la mirada en Francia, el rival que tendrá enfrente en la final del domingo. El seleccionado francés también llega con argumentos y ya había vencido a la Albiceleste en el debut del torneo.

Ordóñez advirtió que la presencia francesa en la definición no lo sorprendía. Destacó la calidad de sus jugadores y el trabajo del entrenador, y anticipó que el equipo tendrá que aprovechar el tiempo de recuperación para analizar lo que debe corregir.

Mena coincidió en que Francia representa un desafío importante y recordó que el conjunto europeo viene creciendo desde hace varios procesos. “Va a ser un gran partido”, anticipó.

Después de eliminar a España en una semifinal que se resolvió con sufrimiento y carácter, Argentina tiene una última oportunidad para alcanzar la gloria. La final exigirá recuperar energías, ajustar detalles y volver a confiar en el equipo que ya demostró que puede resistir hasta el último penal.

Canal 8, junto a la Selección en la final

Canal 8 continúa con su cobertura especial de los World Skate Games Asunción 2026, con Martín Fernández como enviado especial en Paraguay. El canal acompaña cada paso de la Selección y lleva a la audiencia sanjuanina las voces de los protagonistas, las imágenes desde el lugar y toda la previa de la final frente a Francia.

La cita decisiva será este domingo a las 19, con Argentina a un partido de consagrarse campeona del mundo.