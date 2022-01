Una nena fue al hospital por un raspón y murió a los días

“Ella era una niña buena, responsable, tenía déficit de atención y se había esforzado tanto en la escuela que había logrado pasar a segundo grado”, recordó su madre, por esa razón decidieron comprarle los patines que ella tanto deseaba.

"Cuando llegamos, la pediatra nos dijo que no nos podía atender porque estaba con muchos pacientes. Tuvimos que esperar un montón de tiempo con mi nena llorando de dolor y volando de fiebre", relató Karen, además, por protocolo tanto madre como hija fueron hisopadas para descartar coronavirus. El resultado del test fue negativo para la niña y positivo para su madre.

"La médica no le revisó la pierna ni nada. Me dijo que seguramente estaría incubando algo, que podía ser Covid, y me dio dipirona para que le baje la fiebre", relató.

A la tarde regresaron al mismo hospital porque la nena no dejaba de quejarse del dolor. Los análisis mostraron que tenía los glóbulos blancos altos, los médicos pensaron que podría tratarse de una infección.

“Fue un temón lograr que nos atiendan, tuvimos que ir por la guardia y nos recibió una médica que no era pediatra. Le hicieron una placa pero no le encontraron fractura ni nada, solo era un raspón”, aseguró Karen y agregó: “vino una segunda médica y pidió análisis de sangre para ver si tenía algo. En los estudios salió que tenía los glóbulos blancos altos y por ende podía ser una infección, probablemente apendicitis”.

Desde Coronel Moldes pidieron el traslado al hospital de Río Cuarto, a 75 kilómetros, para que sea mejor atendida. Karen, al estar infectada de coronavirus, no pudo acompañar a su hija, quien fue con su abuela hasta el otro hospital.

"El PCR de mi hija salió positivo pero el resultado recién estuvo el viernes. Mientras esperaban saber si estaba contagiada o no, se dejaron estar, no le hicieron nada. Tendrían que haber hecho algo, se tendrían que haber dado cuenta de que estaba empeorando, si ellos son los médicos", aseguró Karen.

La Justicia investiga un probable caso de mala praxis

Karen cree que su hija no recibió la atención adecuada en ninguno de los hospitales que visitó. "Si ella hubiera salido muy mal de acá, uno medio que se lo espera. O bien, si los médicos me hubiesen reportado del avance de la enfermedad y me hubiesen dicho que hicieron todo lo que pudieron pero no lograron salvarla, la situación sería distinta y no quedaría más que aceptarlo. Pero ella no estaba mal, era una niña sana", aseguró.

La causa de la muerte no está clara. “Hubo un abandono total de persona porque ningún ser humano se merece eso. Ellos la dejaron morir”, denunció Karen. Por otra parte, cuestionó el accionar de los médicos en cuanto al escaso tratamiento que recibió: “¿Cómo me explicas vos que le pongan morfina a una nena de 6 años? Ellos dicen que la usan para todo ahora. Supuestamente era para calmarle el dolor en la pierna y un dolor abdominal que apareció después, que para mi era apendicitis, pero nunca lo trataron como tal”, afirmó Karen.

Algunos médicos le dijeron que fue por una bacteria que le ingresó por el raspón que tenía en la rodilla, otros aseguraron que fue por Covid, pero nadie le dio una respuesta concreta.

El abogado Sergio Bernal Valverde, quien representa a la familia, dijo que "hubo incongruencias en los relatos sobre los motivos de la muerte. En la partida de defunción finalmente pusieron que fue por un shock séptico que devino en un paro cardiorespiratorio".

El caso es investigado por el fiscal Daniel Miralles. Ya ordenó un allanamiento en el hospital de Coronel Moldes y el secuestro de la historia clínica de Danae. Además, solicitó realizar una autopsia sobre el cuerpo de la niña.