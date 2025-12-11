Una familia tipo necesitó $1.257.329 para superar el umbral de pobreza

Tras dar a conocer que la inflación de noviembre fue del 2,5%, el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) informó este jueves que una familia tipo, integrada por un varón de 35 años, una mujer de 31, una hija de 8 y un hijo de 6, necesitó en noviembre $1.257.329 para superar el umbral de la pobreza.
Se trata de un aumento del 3,6% en relación al mes previo y del 25,5% interanual. Según INDEC, el mismo hogar requirió $566.364 para cubrir necesidades básicas de alimentación y no caer en situación de indigencia.