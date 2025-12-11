"
familia

Una familia tipo necesitó $1.257.329 para superar el umbral de pobreza

Se trata de un aumento del 3,6% en relación al mes previo y del 25,5% interanual. Según INDEC, el mismo hogar requirió $566.364 para cubrir necesidades básicas de alimentación y no caer en situación de indigencia.

Tras dar a conocer que la inflación de noviembre fue del 2,5%, el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) informó este jueves que una familia tipo, integrada por un varón de 35 años, una mujer de 31, una hija de 8 y un hijo de 6, necesitó en noviembre $1.257.329 para superar el umbral de la pobreza.

De esta forma, la Canasta Básica Total (CBT) tuvo un aumento del 3,6% en relación a octubre y del 25,5% en comparación con el mismo mes de 2024. En tanto, en el acumulado del año, el crecimiento fue del 22,7%.

Por otro lado, la misma familia de cuatro integrantes requirió $566.364 para ubicarse por encima de la línea de la indigencia. Se trata de un incremento del 4,1% comparado con el mes anterior y del 28,9% en relación a noviembre de 2024.

A su vez, una casa con tres residentes, una mujer de 35, su hijo de 18 y su madre de 61, debió contar con $1.000.980 para cubrir la CBT y con $450.892 para la Canasta Básica Alimentaria (CBA).

En tanto, un hogar con cinco personas, compuesto por un varón y una mujer, ambos de 30, y tres hijos de cinco, tres y uno, necesitó $1.322.433 para no ser pobre y $595.691 para superar el umbral de la indigencia.

Este jueves, el INDEC también difundió que la inflación de noviembre se ubicó en el 2,5%. En tanto, ese indicador acumuló 27,9% en los primeros 11 meses de 2025 y 31,4% interanual.

La división con mayor alza mensual fue Vivienda, agua y electricidad, con el 3,4%, seguida por Transporte (3%). Por el contrario, los segmentos que experimentaron las menores variaciones fueron Equipamiento y mantenimiento del hogar (1,1%) y Prendas de vestir y calzado (0,5%).

