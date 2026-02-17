Protestas en el Congreso: zona especial para la prensa y advertencia oficial

Zona exclusiva y recomendaciones

El texto oficial indica que se recomienda evitar ubicarse entre posibles focos violentos y el personal de las fuerzas de seguridad. En ese sentido, el comunicado remarca: “Ante hechos de violencia, nuestras Fuerzas actuarán”.

image

Además, advierte que posicionarse en zonas de conflicto podría implicar “una exposición directa a situaciones de violencia”, lo que configuraría una “autopuesta en peligro” que el operativo intenta prevenir.

Las medidas se dan en el marco de las protestas convocadas contra el tratamiento de la reforma laboral en la Cámara de Diputados de la Nación Argentina, donde el proyecto podría convertirse en ley en los próximos días.

Desde el Gobierno anticipan que se espera una importante concurrencia de manifestantes en las inmediaciones del Palacio Legislativo, lo que obliga a reforzar los controles y el dispositivo de seguridad.

Contexto político y social

En paralelo, el debate por la reforma generó fuertes tensiones con sectores sindicales, entre ellos la CGT, que impulsa medidas de fuerza y movilizaciones. En el plano político, el oficialismo busca acelerar el tratamiento del proyecto, mientras referentes como Diego Santilli, Patricia Bullrich y Martín Menem participan de las negociaciones legislativas.

Con este escenario, el Gobierno se prepara para jornadas marcadas por la tensión tanto dentro del Congreso como en la vía pública. Las autoridades buscan evitar incidentes, garantizar el funcionamiento institucional y reducir riesgos para manifestantes, fuerzas de seguridad y trabajadores de prensa.

El operativo continuará activo durante toda la semana, mientras avanza el debate de uno de los proyectos más sensibles de la agenda oficial.